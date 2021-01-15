«Приходится ждать разрешения, чтобы выплатить зарплату». Как живет под санкциями санаторий «Беларусь» в Друскининкае

Источник материала: Tut.by

В середине декабря счета санатория «Беларусь», что в литовском Друскининкае, оказались заморожены из-за санкций Евросоюза. О ситуации сегодня и о том, какие настроения в коллективе санатория и где ищут поддержку, «Гродненская правда» поговорила с его главным врачом Ильей Епифановым.





По его словам, действия литовского правительства сейчас направлены на то, чтобы оставить большой коллектив санатория — почти 400 человек — без работы.

— Никакой информации ни от одного официального лица или представителя власти и никаких заявлений, с чем связана блокировка счетов, мы так и не получили, — рассказывает Епифанов. — Нас «притягивают за уши»: будто бы мы — структура государственного учреждения «Главное хозяйственное управление» Управделами Президента, но это абсолютная неправда. Мы самостоятельное учреждение, которое подчиняется непосредственно Управделами Президента.



Илья Епифанов

За декабрь, рассказал Илья Владимирович, зарплату людям выплатили — банк позволил. Но как быть с выплатами в январе, никто не знает.

— Это настоящий абсурд, когда приходится ждать разрешения на то, чтобы получить заработанные деньги. Наш санаторий — собственность Республики Беларусь, ее достояние. Не какого-то конкретного человека, а государства. Так было, есть и будет. Но при этом мы — субъект хозяйствования Литовской Республики. Все четко и ясно. Мы добросовестно работаем по литовским законам, подавляющее большинство наших поставщиков — литовские организации и предприятия, и мы сотрудничаем с ними честно и максимально прозрачно, всегда вовремя рассчитываемся. Но сейчас не можем заплатить даже за свет, воду и теплоэнергию. Более того, санаторий уплачивает в бюджет серьезные отчисления и входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Друскининкая. Какие могут быть санкции? За что?

Руководство и коллектив санатория не раз направляли запросы в инстанции Литовской Республики, но ответов так и нет.

— Сейчас готовим запросы в соответствующие структуры Евросоюза в Брюссель, рассматриваем вопрос об обращении в суд с соответствующими исками. Наши сотрудники выходят на улицы, проводят санкционированные акции, собираются устроить такие и в Вильнюсе. Недавно в городе прошел автопробег — порядка 130 автомобилей в нем приняли участие. Прохожие, горожане просто останавливались и аплодировали. Работники взволнованы, они будут отстаивать свои права до конца, — говорит главврач.





Главный вопрос, которым задаются работники санатория: почему нарушают их права? Ведь государство обязано обеспечивать право на труд своим гражданам. А здесь, получается, ситуация сложилась в точности наоборот.

— До всего этого текучесть кадров была на минимальном уровне. Условия труда — достойные, работа — почетная и престижная. Сотрудники обижены не на Беларусь. Людям не понятно, почему литовское правительство поступает так со своим народом. Ведь в санатории работает очень много граждан Литвы, и все мы находимся в полном неведении. Эта несправедливость в отношении нашего учреждения не обоснована. Пока людям не обеспечат их право в демократической стране, никто не успокоится.





— «Беларусь» — известнейший на европейском пространстве санаторий, который обеспечивает у отдыхающих безупречное впечатление о нашей республике, — говорит Епифанов. — Специфика здравницы заключается в том, что в ней отдыхают и лечатся белорусские дети со всех уголков страны. Из 539 коек 410 отведены под лечение и реабилитацию именно маленьких пациентов. В санатории большое количество детей с ограниченными возможностями: это инвалиды-колясочники, дети с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Но самое главное — оплату лечения детей-инвалидов в санатории полностью обеспечивает белорусское государство.