В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича

Источник материала: Tut.by

В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» 15 января задержали Дмитрия Дашкевича. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Анастасия Дашкевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Зміцер затрыманы на «курапацкай варце», разам з ім забралі яшчэ аднаго хлопца. Хто затрымаў і чаму, мы не ведаем, — рассказала Анастасия.

Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год.