|
В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича
15.01.2021 18:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» 15 января задержали Дмитрия Дашкевича. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Анастасия Дашкевич.
— Зміцер затрыманы на «курапацкай варце», разам з ім забралі яшчэ аднаго хлопца. Хто затрымаў і чаму, мы не ведаем, — рассказала Анастасия.
Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дашкевич традиционно стоял на «куропатской вахте» у ресторана «Поедем поедим».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)