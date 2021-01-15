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Пять стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

16.01.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять стран — партнеров ЕС присоединились к третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано 15 января на сайте Совета Евросоюза.

«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония, Черногория и страны европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — сказано в заявлении.

17 декабря 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «МЗКТ», ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

12 января 2021 года Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.

 
 
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Пять стран - партнеров ЕС присоединились к третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси.
 
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