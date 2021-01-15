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Пять стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси
16.01.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять стран — партнеров ЕС присоединились к третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Соответствующее заявление
«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония, Черногория и страны европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — сказано в заявлении.
17 декабря 2020 года Евросоюз принял
В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
12 января 2021 года Александр Лукашенко
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Пять стран - партнеров ЕС присоединились к третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси.
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