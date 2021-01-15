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Глава государства принял с докладами председателя правления Нацбанка и помощника по развитию финансовой системы
16.01.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПрежде всего - экономика с разумным балансом стабильных финансов и подъемных кредитов для реального сектора. На это ориентировал глава государства банковский сектор, принимая сегодня с докладами председателя правления Нацбанка и помощника по развитию финансовой системы. Этот разговор подводит промежуточные итоги тяжелого для экономики и финансов 2020-го и сверяет часы банкиров и реального сектора на текущий год.
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Подушка безопасности и кредитование экономикиУстойчивость банковской и шире - всей финансовой системы Беларуси. На фоне закрытия региональных экономик и нервного поведения курсов мировых валют это сегодня один из ключевых вопросов. Президент Беларуси держит его в поле своего зрения. Именно поэтому сегодня во Дворце Независимости с докладами были глава Нацбанка Павел Каллаур и помощник главы государства по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский. Главный банкир отвечает за стабильность финансов и подпитку экономики кредитами. Помощник президента – за выработку продуманных стратегий в области финансов. Глубоко и без популизма. Отсюда и первая тема – финансовая подушка безопасности страны.
Стабильность финансовой системы
Как справилась белорусская банковская система в цифрах? Первое - золото-валютные резервы снизились, пришлось много отдавать по внешним долгам. Но при этом на 1 января они составили около 7,5 миллиарда долларов. А это безопасный уровень, который даже выше примерно на 170 миллионов долларов, чем план самих финансистов.
Инфляция по итогам года 7,4 - выше плана на 2%. Сказались цены на импортные товары и небольшое обесценивание национальной валюты. В среднем на 5% к корзине валют основных торговых партнеров.
Экономическая логика развития
При этом президента только макрофинансовая стабильность не устраивает, нужно развитие. А это и внутренние инвестиции в реальный сектор, и противодействие внешним попыткам удушения белорусского бизнеса. В этом нет экономической логики, только политические предрассудки – уверен президент.
А что говорит главный банкир страны? Нацбанк признает: 2020-й стал тяжелым для финансовой системы, но не обрушил ее. Все внешние обязательства выполнены, дисбалансы на валютном рынке не накапливались. Расшифровываем: системных причин для ослабления белорусского рубля в текущем году нет. При этом есть две задачи – вернуть вклады в банки и профинансировать развитие. Кстати, сами банкиры тоже ужали пояса. Притом, что рентабельность в секторе хорошая – около 9%, прибыль снизилась на 13,5%. Т. е. на гражданах и бизнесе банки не наживались. Тяжело - значит всем тяжело.
Финансовый задел на 2021 год
Что обещают еще на текущий год – привлекательную ставку по вкладам и подъемный процент для кредитования реального сектора. Опять же баланс интересов.
И еще в ближайший месяц до Всебелорусского собрания президент анонсировал большое совещание – подведение итогов экономического года. Это возможность не только подвести черту под финансовым 2020-м и скорректировать планы на 2021-й, но и взглянуть в глубину связки финансы - экономика. А тут много интересного – от цифровизации и криптовалют до крупнейших инвестиционных программ в стране.
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Глава государства принял с докладами председателя правления Нацбанка и помощника по развитию финансовой системы
Прежде всего - экономика с разумным балансом стабильных финансов и подъемных кредитов для реального сектора. На это ориентировал глава государства банковский...
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