Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Началось строительство аэропорта на космодроме "Восточный", об этом в пятницу сообщила госкорпорация "Росатом".

"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный аэропортового комплекса", - говорится в сообщении.

Контракт с подрядчиком на строительство комплекса был заключен в конце прошлого года.

Как уточнили в "Роскосмосе", строительство объекта вызвано критической необходимостью использования тяжелых транспортных самолетов при доставке крупногабаритных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также другого оборудования, которое невозможно привезти автомобильным или железнодорожным транспортом.

Из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, известно, что первый этап строительства аэропорта на космодроме планируется завершить к 2025 году, второй – до 2029 года. Воздушная гавань сможет принимать самолеты вплоть до самого грузоподъемного на данный момент – Ан-124 "Руслан".

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