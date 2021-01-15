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Строительство аэропорта началось на космодроме "Восточный"
16.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Началось строительство аэропорта на космодроме "Восточный", об этом в пятницу сообщила госкорпорация "Росатом".
"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный аэропортового комплекса", - говорится в сообщении.
Контракт с подрядчиком на строительство комплекса был заключен в конце прошлого года.
Как уточнили в "Роскосмосе", строительство объекта вызвано критической необходимостью использования тяжелых транспортных самолетов при доставке крупногабаритных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также другого оборудования, которое невозможно привезти автомобильным или железнодорожным транспортом.
Из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, известно, что первый этап строительства аэропорта на космодроме планируется завершить к 2025 году, второй – до 2029 года. Воздушная гавань сможет принимать самолеты вплоть до самого грузоподъемного на данный момент – Ан-124 "Руслан".
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Воздушная гавань в этом месте необходима для доставки транспортными самолетами крупногабаритных частей космических кораблей.
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