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«Двушка» в новостройке за $37,5 тысячи — это реально? Сходили в офис крупного застройщика под видом покупателя
16.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «Дана Холдингз» сейчас предлагает самый дешевый «квадрат» жилья в новостройках столицы — от 690 евро. Как, впрочем, и самый большой выбор новостроек. По слухам, в предпраздничные дни в офисах продаж компании стояли очереди из желающих купить квартиру. Журналист Realt.by под видом покупателя сходила в один из офисов продаж и узнала, так ли это и почему люди не боятся брать кредит или рассрочку в валюте в кризис.
Полный контроль и пейджер, как на фудкорте
Вечером в будний день возле офиса продаж в БЦ Dana Center людей не очень много (здесь, кстати, продают квартиры только в ЖК «Минск Мир»). Морозная погода вынуждает прятаться в тепле даже швейцара, который обычно приветливо открывал двери всем желающим приобрести жилье. Вход красиво украшен новогодними огоньками.
Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь внутрь, — практически все стулья, диванчики и кресла заняты. Везде сидят менеджеры по продажам и обсуждают что-то с потенциальными покупателями. Вот сидит молодая пара, явно выбирая свое первое жилье, недалеко стол занят парнем, который пришел с мамой. Говорит в основном мама, громко выясняя у менеджера, сколько составит переплата, если брать квартиру в рассрочку. И в том, и в другом случае менеджеры-девушки разговаривают максимально тихо, стараясь не мешать друг другу. От этого создается ощущение некой кулуарности возле каждого отдельного "кабинета-столика".
Довольно большое пространство кажется коммунальной квартирой, потому что ни уединиться, ни побыть в тишине там не удастся:) Даже не верится, что столько людей прямо сейчас готовы купить жилье. Кстати, судя по лицам посетителей, праздно интересующихся здесь практически нет — людей выдает решительный взгляд и четкие жесты. Никто не сидит в креслах и на диванчиках, развалившись, — только позы, которые передают внутреннюю собранность человека, готового к действиям.
Администраторы на входе спрашивают у вновь пришедших номер телефона, имя и фамилию. После этого тебе выдают пейджер, который должен зазвонить, как только подойдет твоя очередь на консультацию менеджера. К слову, точно такой же пейджер выдают на фудкортах, когда нужно вернуться за готовым заказом. Ассоциация, что за квартирой к застройщику идешь как за салатом в обед, возникла сразу. Жаль только, что квартиры так быстро не готовят.
Квартира для семьи с двумя детьми
Мой пейджер зазвенел практически сразу. На стойке регистрации меня встретил приветливый "риэлтер Евгений". Присев на диван перед большим экраном, озвучиваю сразу два запроса: нужна квартира для расширения семьи с двумя детьми и квартира-инвестиция как способ вложения средств.
— Какая именно квартира для семьи вас интересует? Я так понимаю, срок сдачи дома должен быть ближайшим? — спрашивает Евгений, и тут же на экране большого телевизора появляется планировка квартиры. Речь идет о "трешке" на 2 этаже жилого дома "Пекин". Видно, что специалист явно настроен на результат.
Мы говорим о доме в ЖК «Пекин», который будет сдан в сентябре 2021 года. Как только я обозначаю, что меня интересует высокий этаж (выше 10-го), то выбор сужается до буквально нескольких квартир. По словам Евгения, уже практически все раскупили.
— Мы можем рассмотреть дома, которые будут сданы в 2022 году, и там есть большой выбор планировок.
— А дома точно будут достроены? Все-таки страшно влазить в стройку сейчас, — спрашиваю я.
Что интересно, Евгений абсолютно уверен в безопасности такой покупки.
— Конечно, дома достроят! Компания строит множество домов за собственные средства, и поэтому даже при остановке строек "Дана" сможет расселить всех своих дольщиков в уже имеющееся жилье.
— Все-таки есть сомнения... — гну свою линию я.
— Своим клиентам я всегда говорю, что "долевка" — это всегда риск. Но здесь его практически нет. В декабре-ноябре сделки купли-продажи в компании "Дана Холдингз" составили 70% от всего рынка.
— Откуда такие данные? Кто-то ведет подсчет?
— БРТИ, — уверенно отвечает Евгений.
Проверить слова менеджера по продажам мы не можем, поэтому пока принимаем все за чистую монету и возвращаемся к примерам квартир, которые можно купить.
Предлагая квартиры, менеджер оперирует не только теми данными, которые есть на сайте застройщика в открытом доступе, но и теми, которые находятся во внутренней системе компании. Итак, давайте конкретнее. В жилом доме «Афины» для семьи с двумя детьми можно купить квартиру общей площадью 90 кв.м. за 84,1 тысяч евро ($102,2 тысячи). Стоимость «квадрата» при 100% оплате — 934 евро.
В жилом доме «Ницца» свободны 13 квартир. На 17 этаже есть только «однушка», а для семьи с двумя детьми это вряд ли подойдет, поэтому мы «спускаемся» до 9 этажа, где есть «четырешка» площадью 72,6 «квадратов». Стоимость квартиры составит 68,8 тысяч евро (около $83,6 тысяч)
На сайте указано, что застройщик готов рассмотреть вариант оплаты квартиры в рассрочку, но только «по запросу». Что интересно, как только я упоминаю про рассрочку в разговоре с Евгением, интерес специалиста ко мне явно становится меньше.
— Если я беру рассрочку, то сколько будет стоить "квадрат"?
— В среднем, стоимость "квадрата" жилья при рассрочке увеличивается на 100 евро. Иногда больше.
— Рассрочка предоставляется в евро? Это не смущает людей?
— Да, в евро. И если дом будет сдан в этом году, то рассрочка дается только на год, — объясняет Евгений. Видно, что он не очень хочет рассказывать именно про рассрочку. — Людей абсолютно не смущает рассрочка в евро, многие ее берут.
— А если жилье в кредит? Есть банки, которые предоставляют кредит на долевое строительство?
— Да, и здесь сидит специалист банка — он может вас проконсультировать.
Мы снова возвращаемся к показу вариантов квартир и я замечаю, что в системе, которую открыл специалист, уже введены мои данные (номер телефона и имя) и здесь же собраны все варианты квартир и планировок, которые мы только что просмотрели. Интересно, насколько в современном мире просто сделать персонализированный подход к каждому пользователю — впечатляет. Замечая мое удивление, Евгений объясняет:
— На каждого обратившегося к нам клиента отведена собственная карточка, где видны все запросы данного человека. То есть, если покупатель сейчас отложит решение и вернется к нам через год, мы сможем увидеть, какие именно планировки ему понравились и предложить похожие варианты. Или что-то совсем новое — здесь все по желанию.
Квартира как инвестиция
Если рассматривать приобретение жилья как инвестицию, то выгоднее всего брать либо небольшие квартиры-студии, либо универсальные «евродвушки», которые будут пользоваться спросом во все времена, уверен Евгений. Тут же мне предлагаются несколько вариантов. Например, в строящемся доме «Эмиратс Волна» продается небольшая «евродвушка» площадью 44,8 кв.м. Стоимость «квадрата» — 961 евро.
Самая дешевая двухкомнатная квартира сейчас — это апартаменты площадью 41,78 кв.м., которые расположены на 21 этаже жилого дома «Дубровник» в квартале «Южная Европа». Дом будет сдан в 2022 году, и сейчас стоимость этой квартиры составляет 30,9 тысяч евро (около $37,5 тысяч).
— Таких цен больше ни у кого нет, поэтому люди и берут, — уверяет Евгений. — "Дана" часто предлагает различные акции, и вот конкретно сейчас есть акция для врачей, IT-специалистов, преподавателей. Если у вас есть в первой степени родства люди с этими профессиями, то застройщик предложит дополнительную скидку. На "однушку" около 3 тысяч евро может быть. Кем работает ваш муж? Если он IT-специалист, то нужно, чтобы в справке с работы было написано, что он именно разработчик.
Оказалось, что выбрать у этого застройщика действительно есть из чего. Я оглядываюсь — за столами сидит все столько же потенциальных покупателей. Одна семейная пара явно заключила сделку: пожимают руку улыбающемуся менеджеру. К стойке администратора подходят новые люди — ощущение конвейера не покидает.
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«Двушка» в новостройке за $37,5 тысячи — это реально? Сходили в офис крупного застройщика под видом покупателя
Застройщик «Дана Холдингз» сейчас предлагает самый дешевый «квадрат» жилья в новостройках столицы — от 690 евро. Как, впрочем, и самый большой выбор новостроек. По...
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