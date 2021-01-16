«Двушка» в новостройке за $37,5 тысячи — это реально? Сходили в офис крупного застройщика под видом покупателя

Квартира для семьи с двумя детьми

Мой пейджер зазвенел практически сразу. На стойке регистрации меня встретил приветливый "риэлтер Евгений". Присев на диван перед большим экраном, озвучиваю сразу два запроса: нужна квартира для расширения семьи с двумя детьми и квартира-инвестиция как способ вложения средств.

— Какая именно квартира для семьи вас интересует? Я так понимаю, срок сдачи дома должен быть ближайшим? — спрашивает Евгений, и тут же на экране большого телевизора появляется планировка квартиры. Речь идет о "трешке" на 2 этаже жилого дома "Пекин". Видно, что специалист явно настроен на результат.

Мы говорим о доме в ЖК «Пекин», который будет сдан в сентябре 2021 года. Как только я обозначаю, что меня интересует высокий этаж (выше 10-го), то выбор сужается до буквально нескольких квартир. По словам Евгения, уже практически все раскупили.

— Мы можем рассмотреть дома, которые будут сданы в 2022 году, и там есть большой выбор планировок.

— А дома точно будут достроены? Все-таки страшно влазить в стройку сейчас, — спрашиваю я.

Что интересно, Евгений абсолютно уверен в безопасности такой покупки.

— Конечно, дома достроят! Компания строит множество домов за собственные средства, и поэтому даже при остановке строек "Дана" сможет расселить всех своих дольщиков в уже имеющееся жилье.

— Все-таки есть сомнения... — гну свою линию я.

— Своим клиентам я всегда говорю, что "долевка" — это всегда риск. Но здесь его практически нет. В декабре-ноябре сделки купли-продажи в компании "Дана Холдингз" составили 70% от всего рынка.

— Откуда такие данные? Кто-то ведет подсчет?

— БРТИ, — уверенно отвечает Евгений.

Проверить слова менеджера по продажам мы не можем, поэтому пока принимаем все за чистую монету и возвращаемся к примерам квартир, которые можно купить.