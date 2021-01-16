Морозный креатив активистов - семиметровый БЧБ. Что происходит в Беларуси в рабочую субботу

Источник материала: Tut.by

В Беларусь пришли редкие в последние годы морозы, и это добавило креатива протестующим. А вот международному хоккейному функционеру в очередной раз пришлось оправдываться за слишком крепкие объятия с Александром Лукашенко во время недавнего визита в Минск. TUT.BY следит за событиями в стране в традиционном онлайне.