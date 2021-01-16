В Беларуси запустили новый сервис перевода денег на карты любых банков

В дополнение к уже существующему сервису онлайн-переводов с карты на карту клиентам Альфа-Банка стали доступны денежные переводы по номеру телефона. Переводить необходимые суммы можно между картами Mastercard и Visa любых белорусских банков.

В основу нового сервиса легла цифровая платформа для совершения переводов по номеру мобильного телефона Mastercard Transfers Hub. Она дает возможность получать и отправлять денежные средства на карты международных платежных систем Masterсard и Visa.

«Альфа-Банк постоянно совершенствует свои сервисы, отвечая на запросы рынка и потребности клиентов. Пандемия показала, что переводы с карты на карту стали важным инструментом для поддержки близких. Запуск сервиса Mastercard Transfers Hub упростил это и сделал процесс безопаснее — для перевода достаточно указать номер телефона — данные карты передавать не нужно», – прокомментировали запуск сервиса в Альфа-Банке.

Совершить перевод можно на сайте Альфа-Банка. Отправителю достаточно ввести лишь реквизиты своей карты и номер телефона получателя. Комиссия за перевод составит 1% до 31 марта 2021 года и 1,5% после этой даты.

Данные карты, на которую необходимо зачислить денежные средства, адресат введет самостоятельно, перейдя по ссылке в SMS-сообщении с информацией о полученном переводе. Процедуру можно упростить, привязав номер телефона к своей банковской карте в личном кабинете на сайте платформы Mastercard Transfers Hub – в таком случае деньги при повторном переводе поступят на нее автоматически.

Кроме того, с помощью личного кабинета пользователь может не только получать средства и вносить данные своих банковских карт, но и управлять привязанными картами для получения переводов, настраивать автоматические зачисления средств на ту или иную карту, просматривать историю переводов. Если пользователь по той или иной причине не хочет принимать сделанный по его номеру телефона перевод, от зачисления средств можно отказаться.

В случае, если в течение 5 дней получатель перевода не указал карту для его зачисления, денежные средства будут возвращены отправителю, включая удержанную сумму комиссии за перевод.

Запуск нового сервиса мгновенных переводов по номеру телефона стал важным шагом на пути дальнейшего распространения безналичных платежей. Он дает клиентам белорусских банков еще больше свободы в обращении со своими денежными средствами и позволяет сделать P2P-переводы максимально безопасными: получателю такого перевода больше не нужно передавать данные своей карты третьему лицу.

О Mastercard