От Гомеля и Витебска на Всебелорусское собрание поедут многие из тех, кто считал голоса на выборах

Источник материала: Tut.by

Представлять народ на Всебелорусском собрании от Гомеля будут 75 человек. Минимум 21 из них был в участковых избирательных комиссиях на прошедших выборах. От Витебска на форум приедут 13 членов местных избиркомов.



Фото: пресс-служба президента

На сайте Гомельского горисполкома размещен список тех, кто поедет от города на Всебелорусское народное собрание. В число избранных представлять интересы народа на форуме 11−12 февраля будут представители облисполкома и районных администраций, директора предприятий, учреждений образования, главврачи больниц и их заместители, члены БРСМ, местные депутаты. Будут также преподаватели, медики, электромонтер, студент и пенсионеры, один из которых - председатель совета старейшин, еще одна - член Комиссии по вопросам помилования при президенте.

Как минимум 28% участников собрания от Гомеля входили в участковые избирательные комиссии на прошедших выборах президента. Такой вывод можно сделать, сравнив список делегатов с данными о председателях, заместителях председателей и секретарях участковых избирательных комиссий четырех районов Гомеля. Из них шестеро — главврачи и один заместитель главврача, 12 человек — это руководители и заместители директоров госорганизаций и предприятий. Еще одна из делегатов представляла районную избирательную комиссию.

В списке из 95 делегатов от Витебска нашлись 13 совпадений с данными членов участковых комиссий по выборам.

Стоит отметить, что число делегатов, ранее входящих в избирательные комиссии, может отличаться в случае, если кто-то из назначенных в избирательные комиссии впоследствии отказался от этой роли. Но в то же время в изученных списках комиссий указаны не все их члены, а только тройка руководителей. Так что с большой долей вероятности тех, кто будет представлять народ на Всебелорусском собрании из числа считавших голоса избирателей 9 августа будет больше.

Действия людей, считавших голоса на выборах, стали одной из причин выхода жителей городов на улицы вечером 9 августа. К работе избирательных комиссий у людей и независимых наблюдателей были вопросы. На некоторых участках комиссии отказывались подписывать протоколы голосования. В сеть попали аудио , свидетельствующие о давлении на членов комиссий, чтобы они подписывали «правильные» протоколы. Независимые наблюдатели сообщали о расхождениях в своих подсчетах с официально записанной явкой во время досрочного голосования. А сами избиратели пытались обжаловать итоги голосования на своих участках.