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От Гомеля и Витебска на Всебелорусское собрание поедут многие из тех, кто считал голоса на выборах
16.01.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представлять народ на Всебелорусском собрании от Гомеля будут 75 человек. Минимум 21 из них был в участковых избирательных комиссиях на прошедших выборах. От Витебска на форум приедут 13 членов местных избиркомов.
На сайте Гомельского горисполкома
Как минимум 28% участников собрания от Гомеля входили в участковые избирательные комиссии на прошедших выборах президента. Такой вывод можно сделать, сравнив список делегатов с
В списке из 95 делегатов от Витебска нашлись 13 совпадений с данными членов участковых комиссий по выборам.
Стоит отметить, что число делегатов, ранее входящих в избирательные комиссии, может отличаться в случае, если кто-то из назначенных в избирательные комиссии впоследствии отказался от этой роли. Но в то же время в изученных списках комиссий указаны не все их члены, а только тройка руководителей. Так что с большой долей вероятности тех, кто будет представлять народ на Всебелорусском собрании из числа считавших голоса избирателей 9 августа будет больше.
Действия людей, считавших голоса на выборах, стали одной из причин выхода жителей городов на улицы вечером 9 августа. К работе избирательных комиссий у людей и независимых наблюдателей были вопросы. На некоторых участках комиссии
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Среди делегатов Всебелорусского собрания нашлись члены избирательных комиссий
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