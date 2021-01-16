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Минэнерго рассчитывает, что белорусы будут потреблять больше электроэнергии

16.01.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Программа увеличения электропотребления населением утверждена в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики. Она рассчитана до 2025 года. 

© AP / Frank Rumpenhorst/dpa
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"Ее реализация повысит доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья", – отметили в ведомстве.

В Минэнерго прогнозируют, что к концу пятилетки электропотребление населением в стране суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что с началом работы БелАЭС в стране будут делать упор на электричество во всех сферах.

Не сразу строилась

Белорусская АЭС – самый масштабный российско-белорусский проект за всю историю отношений. Генподрядчик строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Проект АЭС также российский с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+. Это отвечает всем самым высоким требованиям МАГАТЭ. 

© Sputnik / Виталий Аньков
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Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в энергосистему страны. Официальная церемония запуска станции прошла 7 ноября, в ней принял участие Александр Лукашенко. Он тогда заявил, что стране нужна еще одна станция.

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября, меньше, чем через неделю после его включения в энергосистему. Как сообщали специалисты, вышли из строя трансформаторы напряжения. И заверили, что на этапе пуска реактора поломки это нормальная ситуация.

После того, как неисправное оборудование заменили и испытали,  первый энергоблок снова включили в сеть. Реактор станции заработал на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность выведен 12 января.

Напомним, первый блок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, а второй - в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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В Минэнерго Беларуси обещают населению выгодные тарифы на электричество для отопления жилья и нагрева воды.
 
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