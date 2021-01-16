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Минэнерго рассчитывает, что белорусы будут потреблять больше электроэнергии
16.01.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. Программа увеличения электропотребления населением утверждена в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики. Она рассчитана до 2025 года.
© AP / Frank Rumpenhorst/dpa
"Ее реализация повысит доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья", – отметили в ведомстве.
В Минэнерго прогнозируют, что к концу пятилетки электропотребление населением в стране суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что с началом работы БелАЭС в стране будут делать упор на электричество во всех сферах.
Не сразу строилась
Белорусская АЭС – самый масштабный российско-белорусский проект за всю историю отношений. Генподрядчик строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Проект АЭС также российский с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+. Это отвечает всем самым высоким требованиям МАГАТЭ.
© Sputnik / Виталий Аньков
Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в энергосистему страны. Официальная церемония запуска станции прошла 7 ноября, в ней
Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября, меньше, чем через неделю после его включения в энергосистему. Как сообщали специалисты, вышли из строя трансформаторы напряжения. И заверили, что на этапе
После того, как неисправное оборудование заменили и испытали, первый энергоблок снова включили в сеть. Реактор станции заработал на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность
Напомним, первый блок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, а второй - в 2022 году.
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В Минэнерго Беларуси обещают населению выгодные тарифы на электричество для отопления жилья и нагрева воды.
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