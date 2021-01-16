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Новации законодательства: исполкомы получили право назначать уполномоченных по управлению совместными домовладениями. Когда и кто войдет в их число
16.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно Realt.by
Изменена сфера действия Закона о совместном домовладении
Новый Закон о совместном домовладении распространяет свое действий не только на нежилые капитальные строения (здания, сооружения), как это было ранее, но и на жилые и нежилые изолированные помещения, машиноместа, расположенные в нежилых капитальных строениях. При этом деятельность гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, не подпадает под действие новой редакции Закона о совместном домовладении.
Дано определение ключевым терминам в сфере совместного домовладения
Закон о совместном домовладении расширил и уточнил перечень терминов, относящихся к совместному домовладению. В частности,
- к участникам совместного домовладения сейчас отнесены лица, которые финансировали строительство изолированных помещений в нежилом капитальном строении, но не оформили права на них;
- дополнительные услуги определены как услуги, связанные с обслуживанием общего имущества совместного домовладения, которые могут оказываться дополнительно к коммунальным.
Изменен подход к определению момента возникновения совместного домовладения
Отношения по совместному домовладению будут возникать с даты государственной регистрации создания капитального строения (ранее с момента оформления права собственности на изолированные помещения в капитальном строении), что позволит возложить обязанность по несению расходов на содержание общего имущества также на тех, кто уклоняется от оформления права собственности.
Определены порядок и случаи назначения местными исполкомами уполномоченного лица
В новой редакции Закона установлено, что уполномоченное лицо назначается:
- если по истечении 8 месяцев с момента возникновения совместного домовладения не выбран способ управления общим имуществом либо
- если не обеспечивается его надлежащая сохранность и эксплуатация.
Назначение происходит по результатам открытого конкурса, а если он не состоится – из числа организаций, включенных в специальный реестр.
Определены права и обязанности участников совместного домовладения
В документе предусмотрено право участников совместного домовладения на получение информации и соответствующих документов, связанных с деятельностью уполномоченных лиц на управление общим имуществом. Так, участник вправе запрашивать отчетную, техническую и иную документацию, что позволит осуществлять непосредственный контроль за деятельностью совместного домовладения.
Определен порядок несения расходов по эксплуатации общего имущества совместного домовладения, оплате коммунальных и дополнительных услуг, выплате вознаграждения за оказание услуг по управлению общим имуществом. Так, отказ участника совместного домовладения от владения и пользования объектом недвижимости либо его неиспользование не является основанием для освобождения полностью или частично от уплаты обязательных платежей.
В отличие от старой редакции настоящего Закона новой редакцией закреплено также право участника совместного домовладения отказаться от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг и не оплачивать их.
Расширен перечень способов управления общим имуществом
Так, управление общим имуществом может осуществляться путем:
- непосредственноучастниками совместного домовладения (если объекты недвижимости находятся в собственности не более 15 лиц);
- организацией, управляющей общим имуществом;
- уполномоченным лицом;
- товариществом собственников.
Напомним, что ранее перечень способ управления недвижимым имуществом совместного домовладения был сужен до осуществления:
- непосредственного управления (когда объект недвижимости включает в себя до 5 единиц нежилых помещений, принадлежащих различным собственникам);
- управления через товарищество собственников;
- управления иным способом, предусмотренным законодательством.
Детально регламентирована деятельность товарищества собственников
Новой редакцией Закона о совместном домовладении законодательно установлен порядок:
— создания товарищества собственников;
— формирования имущества товарищества собственников;
— деятельности общего собрания членов товарищества собственников, правления, председателя, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества собственников и прочие вопросы.
Обращается внимание на то, что:
- уставы товариществ собственников и договоры о совместном домовладении и иные договоры, предусматривающие управление общим имуществом совместного домовладения, должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Закона о совместном домовладении.
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Новации законодательства: исполкомы получили право назначать уполномоченных по управлению совместными домовладениями. Когда и кто войдет в их число
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