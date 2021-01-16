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Лукашенко объяснил длительные протесты в Беларуси закрытием границ с Россией
16.01.2021 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акции протеста в Беларуси затянулись из-за закрытых по причине пандемии границ. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Этот фрагмент не вошел в видеоверсию интервью, показанного на телеканале «Россия-1», но Аскер-заде
Лукашенко заявил, что каждый раз после президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста.
— Перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт, — сказал он.
По его мнению, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло, «единственное, что по времени растянулось».
— Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала, что во времени растянулись протесты, — считает Лукашенко.
Он рассказал российской журналистке, что на улицы выходили «по 10, по 12 тысяч человек».
— А фотографировали ситуацию и выдавали в телеграм-каналы «200 тысяч», — добавил он.
Интервью журналистке телеканала «Россия-1» Александр Лукашенко дал в начале января этого года. В прошлое воскресенье его показали в вечернем выпуске, но Наиля Аскер-заде продолжает выкладывать фрагменты, которые не были показаны эфире.
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По его мнению, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло, «единственное, что по времени растянулось».
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