ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко объяснил длительные протесты в Беларуси закрытием границ с Россией

16.01.2021 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Акции протеста в Беларуси затянулись из-за закрытых по причине пандемии границ. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Этот фрагмент не вошел в видеоверсию интервью, показанного на телеканале «Россия-1», но Аскер-заде разместила его сегодня, 16 января, в своем телеграм-канале.


Скриншот видео

Лукашенко заявил, что каждый раз после президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста.

— Перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт, — сказал он.

По его мнению, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло, «единственное, что по времени растянулось».

— Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала, что во времени растянулись протесты, — считает Лукашенко.

Он рассказал российской журналистке, что на улицы выходили «по 10, по 12 тысяч человек».

— А фотографировали ситуацию и выдавали в телеграм-каналы «200 тысяч», — добавил он.

Интервью журналистке телеканала «Россия-1» Александр Лукашенко дал в начале января этого года. В прошлое воскресенье его показали в вечернем выпуске, но Наиля Аскер-заде продолжает выкладывать фрагменты, которые не были показаны эфире.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его мнению, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло, «единственное, что по времени растянулось».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэнерго рассчитывает, что белорусы будут потреблять больше электроэнергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by