Лукашенко объяснил длительные протесты в Беларуси закрытием границ с Россией

Источник материала: Tut.by

Акции протеста в Беларуси затянулись из-за закрытых по причине пандемии границ. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Этот фрагмент не вошел в видеоверсию интервью, показанного на телеканале «Россия-1», но Аскер-заде разместила его сегодня, 16 января, в своем телеграм-канале.



Скриншот видео

Лукашенко заявил, что каждый раз после президентских выборов в Беларуси проходят акции протеста.

— Перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт, — сказал он.

По его мнению, ничего чрезвычайного по сравнению с предыдущими итогами выборов в Беларуси не произошло, «единственное, что по времени растянулось».

— Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала, что во времени растянулись протесты, — считает Лукашенко.

Он рассказал российской журналистке, что на улицы выходили «по 10, по 12 тысяч человек».

— А фотографировали ситуацию и выдавали в телеграм-каналы «200 тысяч», — добавил он.

Интервью журналистке телеканала «Россия-1» Александр Лукашенко дал в начале января этого года. В прошлое воскресенье его показали в вечернем выпуске, но Наиля Аскер-заде продолжает выкладывать фрагменты, которые не были показаны эфире.