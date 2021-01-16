Лукашенко: В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента и госслужащих

Источник материала: Tut.by

В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом, заявил Александр Лукашенко 16 января на приеме по поводу старого Нового года.



Фото: president.gov.by

— Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны — кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно, — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, как предупреждал, что белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости.

— Время проверило нас и дало ответ: в общем-то, достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Именно в этом причина. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?

«Сильная власть — это не один человек, это нация»

По его словам, суверенитет страны немыслим без сильной власти.

— Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали — сейчас едем. Поэтому объявленный Год единства — это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом.

Обращаясь к собравшимся на вечере, Лукашенко отметил, что они «в кратчайший период времени перевернули сознание людей».

— Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти.

По его словам, чтобы сохранить статус гражданина сильной и независимой страны, надо стать активным игроком в глобальном мире, в том числе информационном: «Прежде всего в информационном, потому что сейчас основные „боевые действия“ проходят на этом поле».

— Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Красивое слово «фейк» — это обычная ложь, а постправда — самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику. Нам надо противопоставить профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя нашей страны. Многим очень важно научиться различать добро и зло.

«Телевизор — это образ жизни, образ мышления»

Лукашенко заметил, что сейчас больше внимания уделяют интернету, принято считать, что традиционные СМИ себя уже изжили.

— Кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого. Мы его (интернет. — Прим. ред.) и разного рода телеграм-каналы игнорировать не должны. Мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите, даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка — интернет. Я клоню вас к тому, что не отказывайтесь от этой классики. Телевизор — это образ жизни, образ мышления, — считает Лукашенко.

Он также отметил профессионализм и смелость журналистов и операторов, которые, по его словам, стали в один ряд с силовиками.

«Я никогда не отступлю»

— Никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. Во-первых, и это глубоко личное, кроме этой страны, моей страны и вашей страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и буду жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Да, мы допускали ошибки, каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи. Если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Главное — нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании, — заявил Александр Лукашенко на встрече, фрагмент которой показал телеграм-канал «Пул Первого» .

Кто получил награды

Александр Лукашенко сегодня вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, артистам, сотрудникам средств массовой информации.



Фото: president.gov.by

Орден Отечества II степени получил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, орден Отечества III степени — председатель Совета Республики Наталья Кочанова и губернатор Гродненской области Владимир Караник, орден Почета — председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Медаль «За отвагу» получил специальный корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок, медаль «За трудовые заслуги» — обозреватель отдела издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга, медаль Франциска Скорины — редактор отдела издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и специальный корреспондент телеканала ОНТ Игорь Тур.