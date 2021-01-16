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Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
16.01.2021 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети,
«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.
Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был
1 декабря Минэнерго
3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,
Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.
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«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации...
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