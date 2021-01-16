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Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

16.01.2021 21:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети, сообщили 16 января в телеграм-канале Минэнерго.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в районе станции в норме.

Напомним, 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

1 декабря Минэнерго сообщило, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. При этом он включен в сеть. Это сообщение последовало на фоне распространяемых в телеграм-каналах сообщениях о сложностях работы первого энергоблока.

3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка была остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря, сообщало Минэнерго. 21 декабря сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС подключили к сети энергосистемы после плановой остановки.

Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.

 
 
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«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации...
 
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