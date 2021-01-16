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Евросоюз намерен снизить зависимость от доллара

17.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Европейская комиссия подготовила проект документа, где говорится о необходимости укрепить независимость от американской валюты, об этом сообщает издание Financial Times.

В нем отмечается, что за время, когда США возглавлял Дональд трамп, выявились слабые места ЕС, и их необходимо исправить. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Речь идет о месте ЕС в мире - о том, чтобы иметь экономическую и финансовую мощь, сопоставимую с нашим размером", - приводит газета слова представителя комиссии.

Вопрос о зависимости от доллара планируется поднять уже на следующей неделе, не дожидаясь инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 

Как сообщает издание, влияние на данную позицию ЕК оказала стратегия, которую проводил Вашингтон при Трампе по отношению к Ирану. В частности, она оказала влияние на ряд финансовых европейских инфраструктур, таких, как SWIFT, расчетные системы Euroclear и Clearstream. Введенные в отношении Ирана санкции вынудили ЕС создать специальные механизмы проведения платежей при торговли. Поэтому от "последствий незаконного экстерриториального применения" подобных мер страны необходимо защитить.

"ЕС должен разработать меры, чтобы защитить операторов ЕС в случае, если третья страна вынудит размещенную в ЕС финансово-рыночную инфраструктуру соблюдать введенные ею в одностороннем порядке санкции," - говорится в документе.

В планах Евросоюза также укрепление роли евро.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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ЕС хочет повысить роль евро на мировой арене - вопрос о роли доллара поднимут еще до инаугурации нового президента США.
 
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