Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1326 $/м2. Текущее значение индекса на 5% ниже, чем год назад. Средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и составляет на данный момент 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 27 $/м2. Это минимальное значение за последние 6 недель.

Аренда жилья

Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир не произошло . Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минске снижается. 2020 год не был исключением — по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «Снять квартиру в Минске» сократилось на 13%. Текущий уровень спроса на квартиры в аренду явлется минимальным за последние 2 года.

Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти — плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир — по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.

БелАЭС

7 ноября прошлого года Александр Лукашенко официально запустил первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Часть людей порадовалась, что реактор не рванул в первый же день, часть хлопала в ладоши от достижений белорусских специалистов, но никто, похоже, так и не понял: а зачем нам вообще нужна АЭС? Есть несколько версий. Давайте их разберем .

После нашей публикации были еще и такие новости: Минэнерго заявило , что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на 100% мощность, а потом его работу снова остановили...

Долгострой