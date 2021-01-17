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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)

17.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1326 $/м2. Текущее значение индекса на 5% ниже, чем год назад. Средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и составляет на данный момент 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 27 $/м2. Это минимальное значение за последние 6 недель.

Аренда жилья

Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир не произошло. Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минске снижается. 2020 год не был исключением — по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «Снять квартиру в Минске» сократилось на 13%. Текущий уровень спроса на квартиры в аренду явлется минимальным за последние 2 года.

Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти — плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир — по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.

БелАЭС

7 ноября прошлого года Александр Лукашенко официально запустил первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Часть людей порадовалась, что реактор не рванул в первый же день, часть хлопала в ладоши от достижений белорусских специалистов, но никто, похоже, так и не понял: а зачем нам вообще нужна АЭС? Есть несколько версий. Давайте их разберем.

После нашей публикации были еще и такие новости: Минэнерго заявило, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на 100% мощность, а потом его работу снова остановили...

Долгострой

Мы уже писали о долгострое на месте снесенного ранее старого корпуса художественного училища имени А. К. Глебова в Минске. 10 лет назад для будущих художников начали возводить новое здание, однако стройка остановилась, а объект с частично возведенным каркасом превратился в долгострой. Недавно стало известно, что здание училища все-таки достроят. И сдать его планируют уже в этом году. Съездили посмотреть, как продвигаются работы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)

Протесты

За флаг на балконе — штраф до 1740 BYN и увольнение председателя ТС? Чего ожидать от ужесточения административной ответственности в Беларуси, читайте тут.

Строительство

В 2021 году в Минске планируют возвести примерно 600 тысяч кв. м. жилья.

Продолжается активное строительство объектов Дана Холдингз. Мы сходили в офис крупного застройщика под видом покупателя и вот что узнали.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)

Посмотрите, как в Уручье строятся дома для военных и многодетных. А здесь можно увидеть, что происходит на стройке ЖК «Монтерей», который сдадут в этом году. В это время «Датч Стар» изменил проектную декларацию по ЖК «Гранд Хаус».

Таунхаусы в Зацени отдали многодетным, но так и не достроили.

Город определил, кто из очередников будет строить жилье в Смолевичах. Конкурс был по 6 семей на каждую квартиру. Кстати, в Минске в 2021-м планируют направить на строительство жилья 1600 многодетных семей.

Сносить частные дома в Сельхозпоселке пока не будут. Под бульдозер сперва пойдут гаражи и неиспользуемые постройки.

За три года в Минске построят 4 новых студенческих общежития.

В начале этого года планируют сдать второй арендный дом во Фрунзенском районе столицы.

Земля

$ 15 тысяч за землю в Колодищах и $ 31 тысячу — в Лапоровичах. Обзор участков, которые разыграют в феврале читайте тут. А еще можно почитать результаты аукционов по участкам в садовых товариществах в Минском и Дзержинском районах.

Деньги

Посчитали, сколько составят выплаты и переплаты, если купить квартиру в кредит от 7,99% годовых.

Можно ли при покупке квартиры в рассрочку, а не в кредит, получить налоговый вычет? Ответ тут.

Нацбанк продлил свое решение не поддерживать ликвидность банков, а значит, скорее всего, кредитов на жилье не будет еще полгода.

Зарубежная недвижимость

За 10 лет цены на жилье в Евросоюзе выросли на 26%. Самый высокий рост в Эстонии, Венгрии и Люксембурге.

Законодательство

В законодательство о регулировании совместного домовладения внесены изменения. А здесь комментарии о новшествах.

Регионы

Снижение цен на квартиры, «загородный» бум и тренд на таунхаусы. Собрали самые яркие события на рынке недвижимости Гродно за 2020 год.

Внезапно умер замдиректора Новополоцкого центра предпринимательства и недвижимости Алексей Станевич. Ему было 36 лет.

В Гомеле обсуждают новую стройку бизнес-центра на набережной Сожа. А еще в Гомеле планируют построить ТЦ с кафе на крыше.

Один из самых богатых бизнесменов Беларуси строит частную школу в Могилеве.

Встроенные в «многоэтажки» детские сады появятся в Бресте, Пинске и Иваново.

«Брестоблимущество» лидирует в продажах неиспользуемых зданий. Узнали, сколько объектов было продано за год.

Дачи и частные дома

5 этажей, более 2 тыс. «квадратов» площади и 25 соток в лесу в границах МКАД — в продаже появился один из самых больших коттеджей в стране. Здание из красного кирпича заметно издалека, но, к сожалению, известно не только масштабами застройки, но и скандальной историей. Коттедж фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с серьезными преступлениями.

Коммерческая недвижимость

В Минске открылся бизнес-центр «Имперский». Здесь будут офисы IT-компаний, апарт-отель и посольство Японии.

В Минске на аукцион выставили 5 изолированных помещений.

Писательница из Минска продала квартиру и купила синагогу в Слониме. Теперь намерена восстановить старинное здание.

В этом году в Минске планируют открыть кинотеатр IMAX.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани № 1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит «легенда».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)

В Колядичах в этом году построят новый завод по переработке рыбы.

На развитие Национального аэропорта Минск выделят $ 1,6 млн кредита.

Авторынок в Малиновке выставили на продажу за $17 миллионов.

Риэлтерский бизнес

Для риэлтерского сообщества 2020 год оказался непростым: ковид, приостановка кредитов на жилье, выборы - все это привело к резкому снижению количества сделок а, соответственно, и заработка профессионалов. Конкуренция высочайшая, спрос на квартиры нестабильный, а в отдельные месяцы — очень низкий. Мы поговорили с тренером по риэлтерскому мастерству Екатериной Красницкой о том, кто сейчас приходит в профессию, как выживают новички и как агентам пережить 2021 год.

Жилье и инфраструктура

7 самых дешевых квартир в Минске: от $ 31 тысячи (но с туалетом на улице) до почти $ 38 тысяч с неплохим ремонтом.

«Цена квартиры-студии всегда выше, чем обычной «однушки». Узнали, за сколько можно купить или снять в Минске жилье нового формата.

Возле будущей станции метро «Слуцкий Гостинец» появится перехватывающий паркинг. Кстати, только две из трех станций второй очереди Зеленолужской линии метро сейчас активно строятся, а дизайн-проекты всех станций изменили. Но достроить все три обещают к середине 2023 года.

В начале 2021-го в ЖК «Лазурит» откроют филиал 4-й поликлиники.

ЖКХ

С сентября 2021-го некоторые ЖКУ будут рассчитываться по-другому. «Потяжелеют» ли жировки?

Офтоп

В Минске появились новые улицы. Среди них - Михаила Савицкого и Игоря Лученка.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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