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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (11-17 января 2021 года)
17.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Аренда жилья
Несмотря на снижающийся спрос, ощутимых изменений в ценах аренды столичных квартир
Несмотря на снижение активности потенциальных арендаторов, количество свободных для заселения квартир продолжает расти — плюс 4% за месяц. В большей степени база объявлений пополнилась за счет 2- и 1-комнатных квартир — по сравнению с ноябрем число тех и других выросло на 5%.
БелАЭС
7 ноября прошлого года Александр Лукашенко официально запустил первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Часть людей порадовалась, что реактор не рванул в первый же день, часть хлопала в ладоши от достижений белорусских специалистов, но никто, похоже, так и не понял: а зачем нам вообще нужна АЭС? Есть несколько версий.
После нашей публикации были еще и такие новости: Минэнерго
Долгострой
Мы уже писали о долгострое на месте снесенного ранее старого корпуса художественного училища имени А. К. Глебова в Минске. 10 лет назад для будущих художников начали возводить новое здание, однако стройка остановилась, а объект с частично возведенным каркасом превратился в долгострой. Недавно стало известно, что здание училища все-таки достроят. И сдать его планируют уже в этом году. Съездили посмотреть,
Протесты
За флаг на балконе — штраф до 1740 BYN и увольнение председателя ТС? Чего ожидать от ужесточения административной ответственности в Беларуси, читайте
Строительство
В 2021 году в Минске
Продолжается активное строительство объектов Дана Холдингз. Мы сходили в офис крупного застройщика под видом покупателя и
Посмотрите, как в Уручье
Таунхаусы в Зацени отдали многодетным,
Город
Сносить частные дома в Сельхозпоселке
За три года в Минске
В начале этого года
Земля
$ 15 тысяч за землю в Колодищах и $ 31 тысячу — в Лапоровичах. Обзор участков, которые разыграют в феврале
Деньги
Можно ли при покупке квартиры в рассрочку, а не в кредит, получить налоговый вычет?
Нацбанк
Зарубежная недвижимость
За 10 лет цены на жилье в Евросоюзе
Законодательство
В законодательство о регулировании совместного домовладения
Регионы
Снижение цен на квартиры, «загородный» бум и тренд на таунхаусы.
В Гомеле
Один из самых богатых бизнесменов Беларуси
Встроенные в «многоэтажки» детские сады
«Брестоблимущество» лидирует в продажах неиспользуемых зданий.
Дачи и частные дома
5 этажей, более 2 тыс. «квадратов» площади и 25 соток в лесу в границах МКАД — в продаже
Коммерческая недвижимость
В Минске
В Минске
Писательница из Минска
В этом году в Минске
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани № 1 должна была завершиться полгода назад.
В Колядичах в этом году
На развитие Национального аэропорта Минск
Авторынок в Малиновке
Риэлтерский бизнес
Для риэлтерского сообщества 2020 год оказался непростым: ковид, приостановка кредитов на жилье, выборы - все это привело к резкому снижению количества сделок а, соответственно, и заработка профессионалов. Конкуренция высочайшая, спрос на квартиры нестабильный, а в отдельные месяцы — очень низкий. Мы
Жилье и инфраструктура
«Цена квартиры-студии всегда выше, чем обычной «однушки».
Возле будущей станции метро «Слуцкий Гостинец»
В начале 2021-го в ЖК «Лазурит»
ЖКХ
С сентября 2021-го некоторые ЖКУ будут рассчитываться по-другому.
Офтоп
В Минске
Редакция Realt.by
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Нестыковки с БелАЭС, увеличение штрафов за флаги в окнах и дома для военных в Уручье почти “по 500”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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