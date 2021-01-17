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Совет министров утвердил план работы на первое полугодие 2021-го

17.01.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Утвержден план работы Совета министров и президиума Совмина на первое полугодие 2021 года, соответствующее постановление Совмина опубликовано в воскресенье на Национальном правовом портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, уже в ближайшее время – 26 января – на заседании Совмина предстоит рассмотреть "результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни", а также другие вопросы, связанные с реализацией президентского Декрета № 3 "О содействии занятости населения". 

В этот же день будет рассмотрен и вопрос развития сахарной отрасли.

Итоги социально-экономического развития Беларуси за минувший, 2020 год правительство планирует подвести 16 февраля.

Кроме того, в плане значатся такие темы, как развитие льняной отрасли (обсуждение намечено на 9 февраля), импортозамещение и предложения по повышению его эффективности, а также диверсификация экспорта (обсудят 29 июня). Изучат также результаты оказания организациям господдержки в 2020 году и выполнение условий ее предоставления – это станет темой заседания 23 марта – и эффективность мер по ускоренному социально-экономическому развитию 11 городов с численностью населения 80 тысяч человек и более (20 апреля).

Выделено время и для традиционных вопросов – готовность сельхозорганизаций к сельхозработам обсудят 2 марта, реализацию госпрограмм – 1 июня.

Также на рассмотрение Президиума Совмина вынесут концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год и на период до 2024 года, направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2022 год и среднесрочную финансовую программу на 2022-2024 годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги социально-экономического развития Беларуси за минувший, 2020 год правительство планирует подвести 16 февраля.
 
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