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Правительство назначило представителей государства на крупных предприятиях

17.01.2021 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменения в постановление Совмина «О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ» опубликованы на Национальном правовом портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров назначен представителем государства на Минский тракторный завод. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева будет будет представлять государство в авиакомпании «Белавиа».

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен на Могилевский завод лифтового машиностроения".

Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на «СветлогорскХимволокно», зампред Виталий Милевич — на «Полоцк-Стекловолокно».

Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец — представитель на «Моготекс».

 
 
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Постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.
 
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