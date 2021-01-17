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Правительство назначило представителей государства на крупных предприятиях
17.01.2021 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изменения в постановление Совмина «О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ» опубликованы на
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров назначен представителем государства на Минский тракторный завод. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева будет будет представлять государство в авиакомпании «Белавиа».
Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен на Могилевский завод лифтового машиностроения".
Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на «СветлогорскХимволокно», зампред Виталий Милевич — на «Полоцк-Стекловолокно».
Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец — представитель на «Моготекс».
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Постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.
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