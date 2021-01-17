Правительство назначило представителей государства на крупных предприятиях

Источник материала: Tut.by

Изменения в постановление Совмина «О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ» опубликованы на Национальном правовом портале .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров назначен представителем государства на Минский тракторный завод. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева будет будет представлять государство в авиакомпании «Белавиа».

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен на Могилевский завод лифтового машиностроения".

Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на «СветлогорскХимволокно», зампред Виталий Милевич — на «Полоцк-Стекловолокно».

Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец — представитель на «Моготекс».