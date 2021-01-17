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Назначены представители государства на крупных предприятиях

17.01.2021 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Правительство назначило представителей государства на крупных предприятиях, соответствующие изменения внесены в постановление Совмина "О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ", документ опубликован в воскресенье на Национальном правовом портале.

© Sputnik / Мария Амелина
Совмин назначил представителей государства на "Беларуськалий" и другие ОАО

Так, вице-премьер Юрий Назаров будет представлять государство в органах управления Минского тракторного завода, отметим, что он уже выполняет эту функцию на ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". 

Председатель Национального статистического комитета Ирина Медведева получила назначение в авиакомпанию "Белавиа". 

Первый замминистра промышленности Сергей Гунько в добавок к ЗАО "Атлант", ОАО "Управляющая компания холдинга "ГОРИЗОНТ", "Планар", будет представлять государство на Могилевском заводе лифтового машиностроения.

Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на "СветлогорскХимволокно" (она уже выполняет такую функцию на ОАО "Могилевхимволокно"), зампред Виталий Милевич – на "Полоцк-Стекловолокно" (кроме того, за ним уже числится ОАО "Гомельский химический завод").

А первый зампред концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец назначен представителем государства на "Моготексе" (в придачу к ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", "8 марта", "Речицкий текстиль").

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения внесены в постановление Совмина "О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ".
 
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