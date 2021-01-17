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Витебский мотороремонтный завод освоил выпуск сельскохозяйственных агрегатов

17.01.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

К 1 марта сельскохозяйственные предприятия Витебской области должны обеспечить готовность техники к весенне-полевым работам на уровне 95%. Устранением сложных поломок занимаются специалисты Витебского мотороремонтного завода. Сейчас в работе больше двух десятков посевных и почвообрабатывающих агрегатов, свыше 30 двигателей от тракторов и комбайнов. Все детали и комплектующие к ним витебские производители выпускают сами. Новый дискатор неплохо зарекомендовал себя в прошедшем сельскохозяйственном сезоне.

Александр Понкратьев, замдиректора Витебского мотороремонтного завода: "Есть возможность механизатору регулировать глубину заделки при помощи гидравлики. Раньше это делалось механическим способом - вручную перестановкой соответствующих штифтов. И, конечно же, каток прикатывающий, который сохраняет влагу. Это очень востребовано в хозяйствах нашей области". 

Подготовка техники к весенне-полевым работам

К весенне-полевым работам в Витебской области необходимо отремонтировать 6 с половиной тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. На проведение ремонта требуется около 24 миллионов рублей. Финансовую помощь окажут райисполкомы и область. 

 
 
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К 1 марта сельскохозяйственные предприятия Витебской области должны обеспечить готовность техники к весенне-полевым работам на уровне 95%. Устранением сложных...
 
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