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Витебский мотороремонтный завод освоил выпуск сельскохозяйственных агрегатов
17.01.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К 1 марта сельскохозяйственные предприятия Витебской области должны обеспечить готовность техники к весенне-полевым работам на уровне 95%. Устранением сложных поломок занимаются специалисты Витебского мотороремонтного завода. Сейчас в работе больше двух десятков посевных и почвообрабатывающих агрегатов, свыше 30 двигателей от тракторов и комбайнов. Все детали и комплектующие к ним витебские производители выпускают сами. Новый дискатор неплохо зарекомендовал себя в прошедшем сельскохозяйственном сезоне.
Александр Понкратьев, замдиректора Витебского мотороремонтного завода: "Есть возможность механизатору регулировать глубину заделки при помощи гидравлики. Раньше это делалось механическим способом - вручную перестановкой соответствующих штифтов. И, конечно же, каток прикатывающий, который сохраняет влагу. Это очень востребовано в хозяйствах нашей области".
Подготовка техники к весенне-полевым работам
К весенне-полевым работам в Витебской области необходимо отремонтировать 6 с половиной тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. На проведение ремонта требуется около 24 миллионов рублей. Финансовую помощь окажут райисполкомы и область.
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К 1 марта сельскохозяйственные предприятия Витебской области должны обеспечить готовность техники к весенне-полевым работам на уровне 95%. Устранением сложных...
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