Итоги работы в 2020, помощь предприятиям и реализация инвестиционных проектов

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COVID определенно подпортил планы людей, предприятий и целых стран по всему миру. Но вместе с тем стал и лакмусовой бумажкой: насколько способны государства в такой экстренной ситуации не просто выжить, а продолжить развитие.

Понимание, что спасать нужно не только человеческие жизни, но еще и экономику, постепенно пришло к руководству западных стран. Весной они остановили производства, не просчитав последствия. Беларусь же с самого начала сделала ставку на бесперебойную работу всех секторов экономики. Смысл прост: предприятия функционируют и приносят в бюджет средства, которые дальше и направляются на борьбу с COVID. Кстати, в этом году расходы из республиканской казны на здравоохранение вырастут на треть - это миллиард 700 миллионов рублей.

О белорусской промышленности на неделе говорили у президента. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и главу Минпрома Петра Пархомчика. Среди тем итоги работы в 2020, помощь отдельным предприятиям, реализация инвестиционных проектов. Главное, конечно, результат, причем в виде поступлений в бюджет. И тут нужен четкий план развития. Акцент на качество, ведь это главный козырь на экспортном рынке.

Зарубежный потребитель знает, что нам есть что продать и на чем заработать. Наш корреспондент Антон Малюта поговорил о главном прямо в цехах предприятий.

За таким сложным названием оборудование, стратегически важное для всего холдинга "Амкодор". В линейке сотни моделей спецтехники, жизнь каждой из машин начинается на этом производстве в Колодищах. Мы приехали сюда в рабочую субботу, но процесс не останавливается и на выходных.

Собирать нужно качественно, но оперативно. Заказы расписаны на полгода вперед. Нашу спецтехнику ждут в России, Европе и Азии. Ценят в том числе и за инновационный подход - белорусские харвестеры и самосвалы двигаются в ногу со временем.

У "Амкодора" большой комплекс появился в июле прошлого года. За столь короткое время работы уже показал эффективность и помог успешно подытожить 2020. Экспорт, как и объемы производства, выросли в полтора раза. Секрета нет: холдинг успел занять ниши, освободившиеся и-за пандемии и закрытых границ. В то же время на себе такой негативный эффект прочувствовали минимально. Все благодаря импортозамещению. Его будут развивать и дальше.

Роль промышленности в нашей экономике переоценить сложно: в этой сфере трудится каждый пятый белорус. В итоге больше 20 % в ВВП республики. Отсюда и помощь предприятиям, и создание новых высокотехнологичных производств, и поддержка экспорта. За достижениями гигантов труд сотен тысяч людей. И результат должен видеть каждый.

И вот где люди точно увидели и оценили внимание государства, так это в Оршанском районе. Некогда проблемный регион сейчас на особом контроле. Специальные условия прописаны в указе президента, который работает уже два года. Как результат - предприятия вышли из убытков, сохранив трудовые коллективы. Итоги 2020, что называется, вопреки пандемии: есть чистая прибыль и создание новых рабочих мест. Это видно как в целом, так и на примере конкретных предприятий.

Но Орша не единственная точка на промышленной карте Беларуси, к которой приковано особое внимание. Здесь еще Шклов, Светлогорск и Добруш. В этих городах реализуются инвестпроекты, призванные приносить большую прибыль. Однако пока они и так и не вышли на полную мощность.

Добрушская бумажная фабрика планирует сделать это к концу года. Новая ТЭЦ уже в работе, а для пусконаладки картоноделательной машины пригласили европейских специалистов. В этом цеху механизмам задают правильные движения. 80 человек трудятся по 10 часов в день.

Даже с выходом на полную мощность всем сырьем сможем обеспечить себя сами. На складе фабрики уже заготовлено 2 тысячи тонн беленой целлюлозы – этого хватит для пусконаладки. Все потребности будет закрывать Светлогорский ЦКК. Загружен и склад древесины. Логистика доставки отработана.

Когда предприятие заработает на 100 %, объем производимой бумажно-картонной продукции в Беларуси увеличится вдвое. Причем три четверти уйдут на экспорт - договоренности о поставках уже подписаны со многим трейдерами. К слову, на постсоветском пространстве аналогов такому производству нет - картон привозят из Европы и Китая.

И еще одна точка роста нашей экономики - "Великий камень". Индустриальный парк - целый хаб по созданию производств будущего. Свыше 40 % компаний уже начали выпускать продукцию и продавать ее, прежде всего на экспорт. Неудивительно, что сеть 5G тестируют именно здесь - это дополнительный импульс для развития промышленности.

Промышленность - науко- и капиталоемкая сфера экономики. Много средств вкладывается не только в железо, но еще и в начинку – мозги. Разработка и внедрение инноваций - процесс недешевый, но такие инвестиции дают солидную отдачу.

Сохранив промышленные флагманы, мы поставили важную задачу: на мировом рынке они должны быть конкурентными Повышение эффективности - один из акцентов наступившего года.