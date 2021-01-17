Президент анонсировал подведение итогов экономического года до ВНС

Источник материала: БT

Один из ключевых элементов экономики - финансовая система. О ее устойчивости говорили на неделе во Дворце Независимости. Президент принял с докладами главу Нацбанка Павла Каллаура и помощника главы государства Валерия Бельского.

Александра Лукашенко в первую очередь интересовали динамика золотовалютных резервов (это показатель устойчивости), кредитование реального сектора (это вопрос развития) и готовность банков противостоять внешним шокам: от закрытых экономик (куда экспортирует свои товары Беларусь) до попыток удушения белорусского бизнеса по политическим мотивам. Во всех вопросах президент настаивает на разумном балансе. Тем более что наступивший год пока не сулит мировой и региональной экономике никаких послаблений.

Президент анонсировал и большое совещание: подведение итогов экономического года до Всебелорусского народного собрания. На нем, в частности, рассмотрят вопросы роста цен, а также динамику банковских вкладов и кредитование реального сектора.