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Когда же будет дно? Мнение о том, насколько могут снизиться цены в новостройках в нынешний кризис
18.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последние месяцы рынок недвижимости похож на вялотекущие боевые действия на линии фронта. Обе стороны (продавцы и покупатели) занимаются позиционной борьбой и стараются не вступать в открытое сражение. Продавцы тестируют уровень цен и пытаются договориться с собственной "жабой", которая душит их за каждую скинутую тысячу долларов стоимости. Покупатели привередливо перебирают варианты, безжалостно торгуются, а потом и вовсе откладывают покупку, если деньги "чистые" и квартирный вопрос не сильно поджимает: не купишь сегодня - завтра будет дешевле. А вот когда наступит то самое выгодное "завтра", то самое "дно", никто сказать не может. И главное - неизвестен размер этого дна. Недавно меня спросили: "А какая средняя себестоимость квадратного метра в
Себестоимость метра - тайна, тщательно скрываемая застройщиками. И не только потому, что не хотят, чтобы дольщики или покупатели жилищных облигаций знали объемы прибыли. В себестоимость могут входить (например, в инвестпроектах) некие особые обязательства перед городским бюджетом или отдельными структурами. Причем эти особые обязательства могут фиксироваться в документах с грифом ДСП (как инвестдоговор с "Дана Холдингз"). То есть широкой общественности знать об их содержании не положено. Но можно прикинуть разбежку в себестоимости на самых "прозрачных" примерах.
Из чего складывается себестоимость?
Затраты на проектировани и строительство самого дома, сетей, паркингов, благоустройства, расходы на землю - все это входит в себестоимость. Коммерческие застройщики покупают участки в последние годы с аукционов, и не пустые - приходится заниматься расселением и сносом, что по затратам сопоставимо (а то и дороже) с аукционной ценой земли.
Некоторые коммерческие застройщики, получающие землю под инвестпроект (то есть фактически бесплатно), тоже за свой счет делают отселение и снос. Еще часть получает "нагрузку". На слуху пример ЖК "Комфорт парк". Одним из условий выделения застройщику «Строминвест-Ратомка» земельного участка для строительства ЖК на улице Тимирязева в центре Минска было то, что
Государственные застройщики
У государственных и частных застройщиков - разные правила игры. Государственные строят на бесплатной земле, в части проектов финансирование сетей и инфраструктуры бюджетное, благоустройство - тоже, так что в сухом остатке себестоимость примерно равна цене проекта и строительства самого дома.
Как госзастройщики формируют ее - тоже тайна. Но по цене, которой метры предлагаются очередникам, можно легко высчитать, какую себестоимость заложил УКС. Ведь "нормируемые" метры предлагаются по себестоимости, с добавлением 5% прибыли застройщика.
Например, в Уручье
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Частные застройщики
У пары частных застройщиков есть собственные заводы, производящие панели, - логично, что себестоимость "коробок" у них ниже, чем если бы пришлось заказывать конструкции и сборку у того же МАПИДа. В частных беседах сами застройщики очень неохотно называют цифры. Одна из
Коробку еще нужно подключить к сетям, провести дорогу, сделать парковки (а то и самое дорогое - подземный паркинг). А до этого - потратиться на участок (покупка, отселение, снос) и проектирование. И тут уже себестоимость может серьезно взлетать.
Разберем на примерах:
И еще. Мы не знаем, где кто брал деньги на проект дома и сетей, на начало строительства (привлекать "бесплатные" деньги дольщиков можно, только когда есть проект и очищена площадка под строительство, то есть готовность - 15%). Если были свои деньги - один расклад, если занимали под приличный процент - другой, и себестоимость уже будет выше.
Увеличивают себестоимость и обязательства по строительству подземного (порой двухуровнего) паркинга, и улучшение характеристик дома, когда его проектируют с высокими потолками, большими окнами, с квартирами, где два санузла, с улучшенной звукоизоляцией. В Минске есть проекты, в которых только себестоимость - выше 1000 долларов.
Так насколько может просесть цена квадратного метра? Вряд ли до себестоимости, ведь работа без прибыли равноценна самоубийству бизнеса. В хорошие годы коммерческие застройщики массово закладывали в расчеты 40-50-процентную прибыль (и были правы - риски в долгосрочной перспективе у нас колоссальные, а цикл строительства ЖК - от 2 до 10 лет, за которые многое может измениться).
Можно только отметить, что в сложные годы девальвации и падения цен сильные застройщики ужимали аппетиты. А слабые (как ни странно, зачастую УКСы) вообще приостанавливали строительство и пытались "выжать" из дольщиков дополнительные вливания, чтобы как-то завершить проект.
Что будет в этом и следующем сложных годах, увидим.
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В последние месяцы рынок недвижимости похож на вялотекущие боевые действия на линии фронта. Обе стороны (продавцы и покупатели) занимаются позиционной борьбой и...
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