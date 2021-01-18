Когда же будет дно? Мнение о том, насколько могут снизиться цены в новостройках в нынешний кризис

Источник материала: realt.by

В последние месяцы рынок недвижимости похож на вялотекущие боевые действия на линии фронта. Обе стороны (продавцы и покупатели) занимаются позиционной борьбой и стараются не вступать в открытое сражение. Продавцы тестируют уровень цен и пытаются договориться с собственной "жабой", которая душит их за каждую скинутую тысячу долларов стоимости. Покупатели привередливо перебирают варианты, безжалостно торгуются, а потом и вовсе откладывают покупку, если деньги "чистые" и квартирный вопрос не сильно поджимает: не купишь сегодня - завтра будет дешевле. А вот когда наступит то самое выгодное "завтра", то самое "дно", никто сказать не может. И главное - неизвестен размер этого дна. Недавно меня спросили: "А какая средняя себестоимость квадратного метра в новостройках (просто чтобы понять, до какого порога цены могут упасть)?" Давайте я попробую ответить на этот вопрос.

Себестоимость метра - тайна, тщательно скрываемая застройщиками. И не только потому, что не хотят, чтобы дольщики или покупатели жилищных облигаций знали объемы прибыли. В себестоимость могут входить (например, в инвестпроектах) некие особые обязательства перед городским бюджетом или отдельными структурами. Причем эти особые обязательства могут фиксироваться в документах с грифом ДСП (как инвестдоговор с "Дана Холдингз"). То есть широкой общественности знать об их содержании не положено. Но можно прикинуть разбежку в себестоимости на самых "прозрачных" примерах. Из чего складывается себестоимость? Затраты на проектировани и строительство самого дома, сетей, паркингов, благоустройства, расходы на землю - все это входит в себестоимость. Коммерческие застройщики покупают участки в последние годы с аукционов, и не пустые - приходится заниматься расселением и сносом, что по затратам сопоставимо (а то и дороже) с аукционной ценой земли.

Некоторые коммерческие застройщики, получающие землю под инвестпроект (то есть фактически бесплатно), тоже за свой счет делают отселение и снос. Еще часть получает "нагрузку". На слуху пример ЖК "Комфорт парк". Одним из условий выделения застройщику «Строминвест-Ратомка» земельного участка для строительства ЖК на улице Тимирязева в центре Минска было то, что по 50 долларов с каждого квадратного метра будет перечислено Президентскому спортивному клубу . Застройщика ЖК "Гранд Хаус" обязали построить детский сад. Та же "Новая Боровая" должна обеспечить себя инфраструктурой. Затраты на каждый детский садик, воркаут-площадку и тую увеличивают себестоимость всего проекта - а значит цену квадратного метра.

Государственные застройщики У государственных и частных застройщиков - разные правила игры. Государственные строят на бесплатной земле, в части проектов финансирование сетей и инфраструктуры бюджетное, благоустройство - тоже, так что в сухом остатке себестоимость примерно равна цене проекта и строительства самого дома. Как госзастройщики формируют ее - тоже тайна. Но по цене, которой метры предлагаются очередникам, можно легко высчитать, какую себестоимость заложил УКС. Ведь "нормируемые" метры предлагаются по себестоимости, с добавлением 5% прибыли застройщика. Например, в Уручье строят дома для военнослужащих и многодетных. В одном из домов метр нормативной площади - 1373 руб. Отнимаем 5%, получаем себестоимость - 1304 рубля, в долларах - около 500. В " Петровских верфях " - современном монолитно-каркасном жилом комплексе для очередников - квадратный метр нормируемой площади предлагается за 2090 рублей. Выходит, заложенная себестоимость - около 763 долларов. Но проект сложный, дорогой, поэтому покупателей обязывают приобретать и место в паркинге, за 24,6 тысячи рублей.



Частные застройщики У пары частных застройщиков есть собственные заводы, производящие панели, - логично, что себестоимость "коробок" у них ниже, чем если бы пришлось заказывать конструкции и сборку у того же МАПИДа. В частных беседах сами застройщики очень неохотно называют цифры. Одна из озвученных - 600 долларов за квадратный метр в монолитно-каркасной высотке. На 50-100 долларов меньше указывают в личных беседах те, кто строит в больших объемах. У крупных застройщиков есть свои производства стройматериалов и конструкций - покупая у самого себя, можно (в рамках разумного) корректировать себестоимость. Но в любом случае разбежка невелика - 450-600 долларов за метр "коробки". Коробку еще нужно подключить к сетям, провести дорогу, сделать парковки (а то и самое дорогое - подземный паркинг). А до этого - потратиться на участок (покупка, отселение, снос) и проектирование. И тут уже себестоимость может серьезно взлетать. Разберем на примерах: Застройщик купил на аукционе участок, который со сносом обошелся ему в 4 миллиона долларов. На проектирование и сети он потратил еще 1 миллион. На участке ему разрешили построить 20 тысяч квадратных метров жилья. Делим 5 миллионов на 20 тысяч - получаем 250 долларов. И это еще даже не приступили к строительству. Допустим, метр в "коробке" стоит, условно, 500 долларов. Итого - 750 долларов. Застройщик потратил 10 миллионов долларов на участок и отселение, за сети отдал еще 2 миллиона. Ему разрешили построить 30 тысяч квадратных метров жилья. Он еще не приступил к котловану, а уже вложил в каждый метр 400 долларов. Его себестоимость - уже от 900 долларов. Застройщик получил землю под инвестпроект. Ему разрешили построить дом на 8 тысяч квадратных метров жилья. У него свое производство железобетонных конструкций и свои строители, что позволяет ему возводить коробки домов по 450 у.е. за квадратный метр. На сети и благоустройство он потратил 250 тысяч в эквиваленте - это повысило себестоимость квадратного метра еще на 30 долларов. В теории себестоимость - всего 480 долларов. Но реальной мы не узнаем - потому что, повторюсь, не известно, на каких условиях он получил участок. И еще. Мы не знаем, где кто брал деньги на проект дома и сетей, на начало строительства (привлекать "бесплатные" деньги дольщиков можно, только когда есть проект и очищена площадка под строительство, то есть готовность - 15%). Если были свои деньги - один расклад, если занимали под приличный процент - другой, и себестоимость уже будет выше. Увеличивают себестоимость и обязательства по строительству подземного (порой двухуровнего) паркинга, и улучшение характеристик дома, когда его проектируют с высокими потолками, большими окнами, с квартирами, где два санузла, с улучшенной звукоизоляцией. В Минске есть проекты, в которых только себестоимость - выше 1000 долларов. Так насколько может просесть цена квадратного метра? Вряд ли до себестоимости, ведь работа без прибыли равноценна самоубийству бизнеса. В хорошие годы коммерческие застройщики массово закладывали в расчеты 40-50-процентную прибыль (и были правы - риски в долгосрочной перспективе у нас колоссальные, а цикл строительства ЖК - от 2 до 10 лет, за которые многое может измениться). Можно только отметить, что в сложные годы девальвации и падения цен сильные застройщики ужимали аппетиты. А слабые (как ни странно, зачастую УКСы) вообще приостанавливали строительство и пытались "выжать" из дольщиков дополнительные вливания, чтобы как-то завершить проект. Что будет в этом и следующем сложных годах, увидим.