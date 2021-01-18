Акция «Пригласи друга» в ЖК «4 Сезона»! При покупке квартир выгода может составить более $10.000!

Акция: пригласи друга и вместе получите скидку на квартиры в ЖК «4 Сезона»!

Застройщик «ТЕНКинвест» предлагает специальную программу приобретения жилья в ЖК «4 Сезона». При покупке сразу нескольких квартир можно получить скидку до $5000 на каждом объекте, что в зависимости от количества приобретаемого жилья может трансформироваться в существенную выгоду.

Если вы уже являетесь счастливым обладателем квартиры в жилом комплексе, предложите вашим друзьям, знакомым или родственникам стать вашими соседями, и они тоже получат скидку на приобретаемую квартиру.

Итак, условия акции:

при покупке однокомнатной квартиры скидка — $2.500

при покупке двухкомнатной квартиры скидка — $4.500

при покупке трехкомнатной квартиры скидка — $5.000

Внимание! Если вы хотите стать обладателем квартиры в ЖК «4 Сезона», но ваши родные, друзья или знакомые не планируют приобрести жилье, можно подключиться к телеграм-каналу жилого дома «Зима», где вы сможете найти друзей или единомышленников и познакомиться с будущими соседями!

В акции участвуют квартиры в доме № 2 «Зима».

Спешите! Количество квартир ограничено.