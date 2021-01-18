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Акция «Пригласи друга» в ЖК «4 Сезона»! При покупке квартир выгода может составить более $10.000!
18.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Акция: пригласи друга и вместе получите скидку на квартиры в ЖК «4 Сезона»!
Застройщик «ТЕНКинвест» предлагает специальную программу приобретения жилья в ЖК «4 Сезона». При покупке сразу нескольких квартир можно получить скидку до $5000 на каждом объекте, что в зависимости от количества приобретаемого жилья может трансформироваться в существенную выгоду.
Если вы уже являетесь счастливым обладателем квартиры в жилом комплексе, предложите вашим друзьям, знакомым или родственникам стать вашими соседями, и они тоже получат скидку на приобретаемую квартиру.
Итак, условия акции:
Внимание! Если вы хотите стать обладателем квартиры в ЖК «4 Сезона», но ваши родные, друзья или знакомые не планируют приобрести жилье, можно подключиться к телеграм-каналу жилого дома «Зима», где вы сможете найти друзей или единомышленников и познакомиться с будущими соседями!
В акции участвуют квартиры в доме № 2 «Зима».
Спешите! Количество квартир ограничено.
Подробнее о ЖК «4 Сезона»
Жилой комплекс «4 Сезона», который состоит из четырёх 16-этажных домов комфорт-класса и торгово-административного комплекса с паркингом, расположился в одном из самых престижных районов столицы - Советском: на улице Леонида Беды.
Первая высотка «Весна» будет введена в эксплуатацию уже в марте этого года, а второй дом «Зима» — в августе 2021-го.
Все дома оборудованы велопаркингами, системой видеонаблюдения и бесшумными скоростными лифтами швейцарской компании «0TIS». Дизайнерские входные группы домов будут иметь lounge зоны, консьерж-сервис и гостевые санузлы для максимального комфорта их жителей.
В жилых домах комплекса каждый сможет выбрать жилье на собственный вкус: полноценную однокомнатную квартиру площадью от 46 кв.м., которую с лёгкостью можно переоборудовать в «евро-двушку»; оптимальную двухкомнатную квартиру площадью от 61 до 64 кв.м. или универсальную «трёшка» площадью 79 «квадратов».
Все квартиры жилых домов будут оборудованы входными стальными дверями от компании «Медведев и К», видеодомофонами, системой отопления от немецкой фирмы kermi, «французскими окнами» из профиля ПВХ фирмы REHAU оснащёнными современной системой безопасности, панорамным остеклением лоджий.
К тому же, для жителей каждого этажа организованы сервисные помещения («колясочная») для хранения крупногабаритных вещей. И всё это станет приятным бонусом для обладателей квартир.
Для автовладельцев есть также возможность приобрести машиноместа в ультрасовременном многоуровневом отдельно стоящем паркинге на первом уровне которого будет располагаться магазин с ритейл-оператором Green.
Всю дополнительную информацию можно получить в отделе продаж
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Строительная компания «ТЕНКинвест» предлагает своим клиентам специальную программу покупки недвижимости в ЖК «4 Сезона». При приобретении сразу нескольких...
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