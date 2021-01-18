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Наливайко: бизнес не поддался на уговоры деструктивных сил не платить налоги
18.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Несмотря на призывы деструктивных сил не платить налоги, поступления за 2020 год по сравнению с 2019-м годом практически не изменились, об заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала
"Если говорить о сумме поступлений, они превысили 27 миллиардов белорусских рублей (по оперативным данным). Традиционно более 70% бюджета формируется от поступлений налоговой службы", - сказал министр.
Он поблагодарил законопослушных налогоплательщиков за социальную ответственность и гражданскую позицию.
Сергей Наливайко отметил также, что, несмотря на непростые условия, с которыми столкнулись многие предприятия в связи с пандемией, поступления в казну существенно не изменились.
"Второе полугодие 2020 года показало, что поступления на 13% превышают поступления первого полугодия", - сказал министр.
При этом в Беларуси на 12 тысяч увеличилось количество субъектов хозяйствования. По мнению Сергея Наливайко, этому во многом способствовало упрощение формальностей со стороны налоговой службы, создание благоприятных условий ведения бизнеса в стране.
Министр также заявил, что налоговые льготы применяются точечно, выверено.
© Sputnik Владимир Нестерович
"На мой взгляд, те точечные решения, которые были приняты, например, для субъектов электросвязи - увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога для физлиц, работающих у резидентов ПВТ, "Великого камня", до уровня как платят все граждане - это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости. Вообще, если в идеале говорить, конечно, хотелось бы, чтобы льгот практически не было, за исключением социальных, и за счет этого, чтобы общие ставки налогообложения снижались", - подчеркнул министр по налогам и сборам.
Напомним, с 1 января 2021 года внесены
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По данным министерства по налогам и сборам, во втором полугодии 2020 года поступления на 13% превысили цифры первых шести месяцев.
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