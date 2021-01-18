Наливайко: бизнес не поддался на уговоры деструктивных сил не платить налоги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Несмотря на призывы деструктивных сил не платить налоги, поступления за 2020 год по сравнению с 2019-м годом практически не изменились, об заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала "Беларусь 1" .

"Если говорить о сумме поступлений, они превысили 27 миллиардов белорусских рублей (по оперативным данным). Традиционно более 70% бюджета формируется от поступлений налоговой службы", - сказал министр.

Он поблагодарил законопослушных налогоплательщиков за социальную ответственность и гражданскую позицию.

Сергей Наливайко отметил также, что, несмотря на непростые условия, с которыми столкнулись многие предприятия в связи с пандемией, поступления в казну существенно не изменились.

"Второе полугодие 2020 года показало, что поступления на 13% превышают поступления первого полугодия", - сказал министр.

При этом в Беларуси на 12 тысяч увеличилось количество субъектов хозяйствования. По мнению Сергея Наливайко, этому во многом способствовало упрощение формальностей со стороны налоговой службы, создание благоприятных условий ведения бизнеса в стране.

Министр также заявил, что налоговые льготы применяются точечно, выверено.

"На мой взгляд, те точечные решения, которые были приняты, например, для субъектов электросвязи - увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога для физлиц, работающих у резидентов ПВТ, "Великого камня", до уровня как платят все граждане - это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости. Вообще, если в идеале говорить, конечно, хотелось бы, чтобы льгот практически не было, за исключением социальных, и за счет этого, чтобы общие ставки налогообложения снижались", - подчеркнул министр по налогам и сборам.

Напомним, с 1 января 2021 года внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Новшества коснулись размеров некоторых налоговых вычетов, сумм выплат, которые не облагаются подоходным налогом, а также налогообложения малого бизнеса и самозанятых граждан. В частности, для резидентов парка высоких технологий и индустриального парка "Великий камень" подоходный налог увеличился с 9 до 13% - "в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19". Указано, что новая ставка подоходного налога для ПВТ и индустриального парка будет действовать до 2023 года.

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