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Председателем правления Белгазпромбанка стала Надежда Ермакова
18.01.2021 09:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщили в пресс-службе финансового института.
© AP / Sergei Grits
Ранее стало известно, что по решению Нацбанка 10 декабря 2020 года завершилась работа временной администрации банка. Для этого в учреждении был избран
Временная администрация была назначена в банке в середине июня прошлого года сроком на полгода. Целью назначения было обеспечение устойчивого функционирования банка с российским капиталом.
"Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15.01.2021 внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО "Белгазпромбанк" должность первого заместителя председателя правления", - сообщили в пресс-службе банка.
Теперь на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова. На должности заместителей председателя правления года назначены:
"Дело Белгазпромбанка"
В начале июня финансовая милиция КГК пришла с
После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.
© AP / Sergei Grits
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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что
В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.
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В декабре прошлого года в банке с российским капиталом прекратила свою работу временная администрация, и был сформирован новый состав правления.
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