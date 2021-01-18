Председателем правления Белгазпромбанка стала Надежда Ермакова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщили в пресс-службе финансового института.

Ранее стало известно, что по решению Нацбанка 10 декабря 2020 года завершилась работа временной администрации банка. Для этого в учреждении был избран новый состав правления .

Временная администрация была назначена в банке в середине июня прошлого года сроком на полгода. Целью назначения было обеспечение устойчивого функционирования банка с российским капиталом.

"Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15.01.2021 внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО "Белгазпромбанк" должность первого заместителя председателя правления", - сообщили в пресс-службе банка.

Теперь на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова. На должности заместителей председателя правления года назначены:

член правления Ирина Антонова;

член правления Константин Кирьянов;

член правления Владимир Короткевич.

"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк . Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал вопрос работы Белгазпромбанка со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент заверил, что банк продолжит свою работу. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев затем отмечал, что урегулирование ситуации вокруг "Белгазпромбанка" не должно быть политизированным , а государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами.

В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.

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