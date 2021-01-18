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Председателем правления Белгазпромбанка стала Надежда Ермакова

18.01.2021 09:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщили в пресс-службе финансового института. 

© AP / Sergei Grits
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Ранее стало известно, что по решению Нацбанка 10 декабря 2020 года завершилась работа временной администрации банка. Для этого в учреждении был избран новый состав правления

Временная администрация была назначена в банке в середине июня прошлого года сроком на полгода. Целью назначения было обеспечение устойчивого функционирования банка с российским капиталом.

"Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15.01.2021 внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО "Белгазпромбанк" должность первого заместителя председателя правления", - сообщили в пресс-службе банка.

Теперь на должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова. На должности заместителей председателя правления года назначены:

  • член правления Ирина Антонова;
  • член правления Константин Кирьянов;
  • член правления Владимир Короткевич.

"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка. 

© AP / Sergei Grits
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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал вопрос работы Белгазпромбанка со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент заверил, что банк продолжит свою работу. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев затем отмечал, что урегулирование ситуации вокруг "Белгазпромбанка" не должно быть политизированным, а государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами.

В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В декабре прошлого года в банке с российским капиталом прекратила свою работу временная администрация, и был сформирован новый состав правления.
 
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