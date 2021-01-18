|
Скольких банков Беларусь может недосчитаться к концу 2021 года?
18.01.2021 10:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнее время все чаще проходят новости о продаже белорусской банков. Мы попытались оценить, кто действительно из белорусских и иностранных инвесторов готов в условиях кризиса вложиться в покупку банков.
В конце 2020 года Национальный банк Беларуси
Сделку планировалось закрыть до 4 января 2021 года. В настоящее время ни одна из сторон не комментирует свои намерения.
Стоит отметить, что накануне Нового года Польский фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию польского Idea Bank, который с 3 января 2021-го
Idea Bank был на грани банкротства из-за отрицательного капитала в 130 млн долларов. Pekao возьмет на себя все депозиты и кредиты клиентов банка, но акционеры и держатели облигаций Idea Bank ничего не получат. Владелец Idea Bank Лешек Чарнецки через своего адвоката осудил поглощение,
Еще в сентябре 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Чарнецкого. Его подозревали в мошенничестве, связанном с облигациями коллекторской компании GetBack. Адвокат банкира отверг обвинения, заявив, что они политически мотивированы.
Может ли приход Pekao осложнить сделку в Беларуси? Участники рынка считают, что нет, поскольку белорусский Идея Банк не принадлежал польскому банку напрямую: 100% акций белорусского банка владеет Getin Holding, которая также была мажоритарным акционером Idea Bank.
В начале 2020 года гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков
Недавно казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев
23 ноября Антимонопольный комитет Украины
Источники в банковских кругах отмечают, что сегодня все малые банки — потенциальные кандидаты на продажу или объединение. Не все готовы докапитализироваться, чтобы соответствовать требованиям Нацбанка по нормативному капиталу. Плюс к этому сложно конкурировать с большими структурами, которым либо государство, либо иностранные собственники могу оказать поддержку. Вместе с тем власти были не прочь заработать на приватизации банковских активов.
С 2015 года в правительстве думали о продаже пакета акций Белинвестбанка. Европейский банк реконструкции и развития хотел приобрести 20−25% акций белорусского банка, чтобы в последующем привлечь стратегического инвестора. И еще в феврале 2020 года президент ЕБРР Сума Чакрабарти анонсировал завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка в «ближайшее время». Но сделки так и не произошло. А после выборов европейский банк
Кандидатом на продажу являлся и Банк Дабрабыт (бывший Банк Москва-Минск). Он подконтролен Нацбанку, который был не прочь выйти из капитала этого кредитного учреждения. Но власти не сошлись в цене с потенциальными покупателями из Китая и Турции.
Зато в 2020 году
В 2019 году представитель Цептер Банка
Недавно в телеграм-каналах стала распространятся информация, что Альфа-Банк собирается купить Франсабанк. Но ни в одном из банков не подтвердили эту информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время все чаще проходят новости о продаже белорусской банков. Мы попытались оценить, кто действительно из белорусских и иностранных инвесторов готов в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)