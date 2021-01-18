Скольких банков Беларусь может недосчитаться к концу 2021 года?

Источник материала: Tut.by

В последнее время все чаще проходят новости о продаже белорусской банков. Мы попытались оценить, кто действительно из белорусских и иностранных инвесторов готов в условиях кризиса вложиться в покупку банков.





В конце 2020 года Национальный банк Беларуси выдал разрешени е на покупку МТБанком Алексея Олексина контрольного пакета акций Идея Банка, которым сейчас владеет польский Getin Holding. До этого Getin Holding подписал с МТБанком соглашение о намерениях о купле-продаже 99,999% акций Идея Банка за 50 миллионов белорусских рублей.

Сделку планировалось закрыть до 4 января 2021 года. В настоящее время ни одна из сторон не комментирует свои намерения.

Стоит отметить, что накануне Нового года Польский фонд банковских гарантий (BFG) инициировал принудительную реструктуризацию польского Idea Bank, который с 3 января 2021-го передан одному из крупнейших польских банков Pekao.

Idea Bank был на грани банкротства из-за отрицательного капитала в 130 млн долларов. Pekao возьмет на себя все депозиты и кредиты клиентов банка, но акционеры и держатели облигаций Idea Bank ничего не получат. Владелец Idea Bank Лешек Чарнецки через своего адвоката осудил поглощение, заявив , что будет подавать иск о возмещении убытков и обжалует решение.

Еще в сентябре 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Чарнецкого. Его подозревали в мошенничестве, связанном с облигациями коллекторской компании GetBack. Адвокат банкира отверг обвинения, заявив, что они политически мотивированы.

Может ли приход Pekao осложнить сделку в Беларуси? Участники рынка считают, что нет, поскольку белорусский Идея Банк не принадлежал польскому банку напрямую: 100% акций белорусского банка владеет Getin Holding, которая также была мажоритарным акционером Idea Bank.

В начале 2020 года гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков сообщил о возможной продаже Статусбанка, чтобы сфокусироваться на розничной торговле. В середине года Статусбанк сократил свою сеть центров банковских услуг и передал права аренды помещений РРБ-Банку. На фоне резкого снижения средства клиентов это действие подтолкнуло к разговора об объединение банков. Однако в Статусбанке сказали, что «не планируют объединяться с другим банком и продолжают работать в штатном режиме».

Недавно казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев заявил , что в 2021 году, «если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА банк в Беларуси». «Хотя сейчас у нас еще нет покупателя, ведем пока только переговоры, — пояснил Ракишев Интерфаксу.

23 ноября Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение белорусскому бизнесмену Николаю Воробью на покупку контрольного пакета акций «БТА Банка» в Украине. Но через месяц Национальный банк Украины отказал Воробью в сделке, поскольку 17 декабря тот попал под санкции Евросоюза. Также одно из оснований отказа — «непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств».

Источники в банковских кругах отмечают, что сегодня все малые банки — потенциальные кандидаты на продажу или объединение. Не все готовы докапитализироваться, чтобы соответствовать требованиям Нацбанка по нормативному капиталу. Плюс к этому сложно конкурировать с большими структурами, которым либо государство, либо иностранные собственники могу оказать поддержку. Вместе с тем власти были не прочь заработать на приватизации банковских активов.

С 2015 года в правительстве думали о продаже пакета акций Белинвестбанка. Европейский банк реконструкции и развития хотел приобрести 20−25% акций белорусского банка, чтобы в последующем привлечь стратегического инвестора. И еще в феврале 2020 года президент ЕБРР Сума Чакрабарти анонсировал завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка в «ближайшее время». Но сделки так и не произошло. А после выборов европейский банк отказался реализовывать проекты с госструктурами Беларуси.

Кандидатом на продажу являлся и Банк Дабрабыт (бывший Банк Москва-Минск). Он подконтролен Нацбанку, который был не прочь выйти из капитала этого кредитного учреждения. Но власти не сошлись в цене с потенциальными покупателями из Китая и Турции.

Зато в 2020 году удалось продат ь Паритетбанк российскому бизнесмену Саиду Гуцериеву.

В 2019 году представитель Цептер Банка допускал , что банк сможет уйти с рынка, если будут ужесточатся требования Нацбанка в части увеличения капитала.

Недавно в телеграм-каналах стала распространятся информация, что Альфа-Банк собирается купить Франсабанк. Но ни в одном из банков не подтвердили эту информацию.

В Беларуси действуют 24 банка, при этом 13 из них Нацбанк относит с системнозначимым. На долю двух крупнейших госбанков (Беларусбанк и Белагропромбанк) приходится около 70% активов банковской системы.