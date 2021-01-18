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Ермакова возглавила Белгазпромбанк
18.01.2021 10:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщается на
Решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» от 15 января также внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание ОАО «Белгазпромбанк» должность первого заместителя председателя правления.
На должность первого заместителя председателя правления назначена Ирина Потапова.
На должности заместителей председателя правления — Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Короткевич.
Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла
11 декабря 2020 года исполняющим обязанности председателя правления банка
В связи с новым назначением Надежда Ермакова будет вынуждена, скорее всего, покинуть пост председателя совета директоров БСБ Банка.
Какая сейчас ситуация в банке
После прихода с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.
На 1 октября прибыль банка — 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.
К слову, банк в январе-сентябре прошедшего года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
«Газпром» после прихода силовиков
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Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову.
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