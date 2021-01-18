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Совместное производство по разведению рыбы

Поставка белорусской лесной техники

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2021 году Ленинградская область и Беларусь увеличат товарооборот на 20 % Беларусь и Ленинградская область планируют увеличить товарооборот на 20 %. Предусмотрена активизация работы через российские порты. Перспективные сферы...

Беларусь и Ленинградская область планируют увеличить товарооборот на 20 %. Предусмотрена активизация работы через российские порты. Перспективные сферы сотрудничества изучилаДля Ленинградской области Беларусь - основной торговый партнер. Среди стран СНГ - всегда на первом месте. В прошлом году товарооборот достигал полмиллиона долларов, но вмешалась пандемия, и он снизился на 7 %. И сейчас, по словам губернатора Александра Дрозденко, есть все перспективы его нарастить. Одно из новых направлений - вопросы экологии. В первую очередь это связано с поставками в Ленинградскую область белорусских модульных станций для очистки воды. Это идеальный вариант для небольших населенных пунктов, где проживает не более 5 тысяч человек.Нарастить товарооборот поможет и переход белорусских грузов из стран Балтии в порты Ленинградской области. Усть-Луга - один из самых универсальных. 13 терминалов оказывают услуги по перевалке более 20 видов грузов. Это нефть и нефтепродукты, уголь, сера, удобрения, зерно, древесина и многое другое. Сейчас пропускная способность порта в год - более 100 миллионов тонн. К 2022 году ее планируют увеличить почти в 2 раза.Еще одно направление - создание совместного белорусско-российского производства по разведению рыбы. Ленинградская область нуждается в специализированных кормах. Годовая потребность 1,5 миллионов тонн. Сейчас корма для рыбы закупают в Норвегии, но готовы заменить их белорусскими.Также Ленинградская область заинтересована в поставках белорусской лесной техники. Не только по заготовке и вывозке, но и для посадки. Сейчас область активно развивает лесовосстановление. Только в этом году посадили более 400 гектаров. Большие перспективы - в сфере строительства. Это новое направление сотрудничества. Недавно белорусская компания выиграла тендер на возведение школы и детского сада в одном из районов Ленобласти. И если работа устроит заказчика, в будущем речь уже пойдет о строительстве жилых кварталов, больниц и спортивных объектов.