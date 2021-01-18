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В 2021 году Ленинградская область и Беларусь увеличат товарооборот на 20 %

18.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Ленинградская область планируют увеличить товарооборот на 20 %.  Предусмотрена активизация работы через российские порты. Перспективные сферы сотрудничества  изучила Дарья Белоусова-Петровская. 

Для Ленинградской области Беларусь - основной торговый партнер. Среди стран СНГ - всегда на первом месте. В прошлом году товарооборот достигал полмиллиона долларов, но вмешалась пандемия, и он снизился на 7 %. И сейчас, по словам губернатора Александра Дрозденко, есть все перспективы его нарастить. Одно из новых направлений - вопросы экологии. В первую очередь это связано с поставками в Ленинградскую область белорусских модульных станций для очистки воды. Это идеальный вариант для небольших населенных пунктов, где проживает не более 5 тысяч человек. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России: "Станции получились очень хорошие, как раз те, которые нужны Ленинградской области, которые помогают убирать железо, мутность, примеси. Фактически на выходе получается хорошая питьевая вода. Уже несколько станций смонтировано, на трех я лично пил воду, отличная вода. У нас контракт достаточно большой, больше 100 станций мы хотим купить,  хорошая поддержка в наш товарооборот".

В 2021 году Ленинградская область и Беларусь увеличат товарооборот на 20 %


Нарастить товарооборот поможет и переход белорусских грузов из стран Балтии в порты Ленинградской области. Усть-Луга - один из самых универсальных.  13 терминалов оказывают услуги по перевалке более 20 видов грузов. Это нефть и нефтепродукты, уголь, сера, удобрения, зерно, древесина и многое другое. Сейчас пропускная способность порта в год - более 100 миллионов тонн.  К 2022  году ее планируют увеличить почти в 2 раза.

Совместное производство по разведению рыбы

Еще одно направление - создание совместного белорусско-российского производства по разведению рыбы. Ленинградская область нуждается в специализированных кормах. Годовая потребность 1,5 миллионов тонн. Сейчас корма для рыбы закупают в Норвегии, но готовы заменить их белорусскими. 

Поставка белорусской лесной техники

В 2021 году Ленинградская область и Беларусь увеличат товарооборот на 20 %


Также Ленинградская область заинтересована в поставках белорусской лесной техники. Не только по заготовке и вывозке, но и для посадки. Сейчас область активно развивает лесовосстановление. Только в этом году посадили более 400 гектаров. Большие перспективы - в сфере строительства. Это новое направление сотрудничества. Недавно белорусская компания выиграла тендер на возведение школы и детского сада в одном из районов Ленобласти. И  если работа устроит заказчика, в будущем речь уже пойдет о строительстве жилых кварталов, больниц и спортивных объектов. 

 
 
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Беларусь и Ленинградская область планируют увеличить товарооборот на 20 %.  Предусмотрена активизация работы через российские порты. Перспективные сферы...
 
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