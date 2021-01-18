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Буду вести себя хорошо: Ермакова о своем назначении главой Белгазпромбанка

18.01.2021 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Председатель правления "Белгазпромбанка" Надежда Ермакова заявляет, что ситуация в банке стабильная, акционеры возвращаются и она надеется, что коллектив ее уже знает.

© Sputnik / Виктор Толочко
Председателем правления Белгазпромбанка стала Надежда Ермакова

"Учитывая, что это мой первый рабочий день, я пару часов как пришла на работу и, чтобы определить политику банка, нужно еще собраться с заместителями, членами правления банка", - заявила Ермакова в понедельник корреспонденту Sputnik по телефону.

Вместе с тем она подчеркнула, что не планирует пока не только менять политику банка, но и шить новые наряды, и делать ремонт в своем кабинете.

"В принципе, изменений в политике банка не будет, та финансовая политика. Которая была ранее - она останется. Это участие в жизни экономики страны, работа с физическими лицами, клиентами. Но самое главное - это поддержание стабильности банка", - почеркнула она.

Хорошее поведение

Отвечая на вопрос о впечатлениях первого рабочего утра в новой должности, Ермакова сказала, что ей еще трудно что-то сказать конкретное, но в ближайшее время собирается встретиться с "новым старым" коллективом.

"Не знаю еще, как коллектив принял. Сегодня первое утро первого рабочего дня. Но как бы там ни было, я полгода была в коллективе, думаю, что меня люди немножко знают", - сказала она.

© AP / Sergei Grits
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"А все остальное будет зависеть от того, как я буду себя вести. Надеюсь, что будут вести себя хорошо", - рассмеялась банкир.

При этом она добавила, что сегодня уже намечены встречи с руководителями структурных подразделений, а также с региональной сетью банка.

Отвечая на вопрос, в чем она пришла в первый рабочий день в банк, Ермакова сказала: "Пришла в старом наряде, новых у меня нет, и я так думаю - зачем мне новые. Надо старое доносить".

Ермакова также сообщила, что не будет поддерживать тренд на обновление кабинета, из которого будет руководить банком.

"Ну что вы, шутите, какой ремонт в кабинете! Новый банк, все шикарно внутри сделано. Какие ремонты! Это если приходишь в банк, и в здании не было ремонта 150 лет, тогда другое дело", -сказала председатель правления.

Про акционеров и стабильность

© AP / Sergei Grits
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Ермакова также отметила, что стабильность банка подтверждается тем, что вернулись акционеры.

"Вернулись акционеры. Назначено правление, назначен с сегодняшнего дня и руководитель, поэтому состояние банка стабильное. Параметры, которые курирует Нацбанк, все выполнены. Также все параметры работы с клиентами выполняются, " - сказала глава правления банка.

Про кадры и объемы кредитования

"Наши руководители, специалисты - все умеют работать. Все профессионалы. Я полгода с ними работала", - уточнила Ермакова.

"Единственное, к чему будет банк еще дополнительно идти -  это увеличение объемов обслуживания, а именно: кредитования экономики, кредитования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса", - подчеркнула банкир.

"Все это будет увеличиваться, потому что вернулись акционеры, уже открыта часть лимитов, планируется возвращение новых акционеров. А соответственно, откроются новые лимиты, увеличится приток межбанковских кредитов", - отметила Ермакова.

"Дело Белгазпромбанка"

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал о дальнейшей судьбе Белгазпромбанка
В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал вопрос работы Белгазпромбанка со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент заверил, что банк продолжит свою работу. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев затем отмечал, что урегулирование ситуации вокруг "Белгазпромбанка" не должно быть политизированным, а государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами.

В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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По ее словам, в банк вернулись акционеры, планируется увеличивать объемы кредитования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.
 
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