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Буду вести себя хорошо: Ермакова о своем назначении главой Белгазпромбанка
18.01.2021 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв - Sputnik. Председатель правления "Белгазпромбанка" Надежда Ермакова заявляет, что ситуация в банке стабильная, акционеры возвращаются и она надеется, что коллектив ее уже знает.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Учитывая, что это мой первый рабочий день, я пару часов как пришла на работу и, чтобы определить политику банка, нужно еще собраться с заместителями, членами правления банка", - заявила Ермакова в понедельник корреспонденту Sputnik по телефону.
Вместе с тем она подчеркнула, что не планирует пока не только менять политику банка, но и шить новые наряды, и делать ремонт в своем кабинете.
"В принципе, изменений в политике банка не будет, та финансовая политика. Которая была ранее - она останется. Это участие в жизни экономики страны, работа с физическими лицами, клиентами. Но самое главное - это поддержание стабильности банка", - почеркнула она.
Хорошее поведение
Отвечая на вопрос о впечатлениях первого рабочего утра в новой должности, Ермакова сказала, что ей еще трудно что-то сказать конкретное, но в ближайшее время собирается встретиться с "новым старым" коллективом.
"Не знаю еще, как коллектив принял. Сегодня первое утро первого рабочего дня. Но как бы там ни было, я полгода была в коллективе, думаю, что меня люди немножко знают", - сказала она.
© AP / Sergei Grits
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"А все остальное будет зависеть от того, как я буду себя вести. Надеюсь, что будут вести себя хорошо", - рассмеялась банкир.
При этом она добавила, что сегодня уже намечены встречи с руководителями структурных подразделений, а также с региональной сетью банка.
Отвечая на вопрос, в чем она пришла в первый рабочий день в банк, Ермакова сказала: "Пришла в старом наряде, новых у меня нет, и я так думаю - зачем мне новые. Надо старое доносить".
Ермакова также сообщила, что не будет поддерживать тренд на обновление кабинета, из которого будет руководить банком.
"Ну что вы, шутите, какой ремонт в кабинете! Новый банк, все шикарно внутри сделано. Какие ремонты! Это если приходишь в банк, и в здании не было ремонта 150 лет, тогда другое дело", -сказала председатель правления.
Про акционеров и стабильность
© AP / Sergei Grits
"Вернулись акционеры. Назначено правление, назначен с сегодняшнего дня и руководитель, поэтому состояние банка стабильное. Параметры, которые курирует Нацбанк, все выполнены. Также все параметры работы с клиентами выполняются, " - сказала глава правления банка.
Про кадры и объемы кредитования
"Наши руководители, специалисты - все умеют работать. Все профессионалы. Я полгода с ними работала", - уточнила Ермакова.
"Единственное, к чему будет банк еще дополнительно идти - это увеличение объемов обслуживания, а именно: кредитования экономики, кредитования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса", - подчеркнула банкир.
"Все это будет увеличиваться, потому что вернулись акционеры, уже открыта часть лимитов, планируется возвращение новых акционеров. А соответственно, откроются новые лимиты, увеличится приток межбанковских кредитов", - отметила Ермакова.
"Дело Белгазпромбанка"
© Sputnik / Виктор Толочко
После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.
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В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.
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По ее словам, в банк вернулись акционеры, планируется увеличивать объемы кредитования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.
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