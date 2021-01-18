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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на нефть близки к годичным максимумам Фьючерсы на WTI закрылись на максимуме за 11 месяцев. Brent также торгуется вблизи максимумов с начала прошлого года. На рынке надеются, что вакцинация в итоге приведет...

Фьючерсы на WTI закрылись на максимуме за 11 месяцев. Brent также торгуется вблизи максимумов с начала прошлого года. На рынке надеются, что вакцинация в итоге приведет к повышению спроса на топливо. Свой вклад в рост котировок вносят сделка ОПЕК+ и добровольные сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии. Несомненно, важную роль традиционно играет и Китай. Холодная зима стимулирует КНР увеличивать импорт топлива. В прошлом году совокупная закупка нефти в Поднебесной выросла на 7 процентов. Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2021 году - не изменился: организация ждет его роста на 5,9 десятых миллиона баррелей в сутки.