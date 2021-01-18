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Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $1,8 млн на инвестпроекты

18.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство Беларуси согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов на реализацию инвестпроектов. Общая сумма - 1 миллион 800 тысяч долларов. На проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения в этом году аэропорт получит до 1 миллиона 600 тысяч долларов. Остальную сумму выделят для реконструкции аэродрома Орша. Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29 процента годовых.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов на реализацию инвестпроектов. Общая сумма - 1 миллион 800...
 
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