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Более 30 предприятий легпрома продают свою продукцию через БУТБ

18.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В 2020 году более 30 предприятий концерна "Беллегпром" участвовали в биржевых торгах на БУТБ. Самыми востребованными товарами стали различные виды тканей, обувь и средства индивидуальной защиты. Данную продукцию предприятия концерна реализуют преимущественно на внутреннем рынке. В то же время  ряд товаров регулярно выставляют и на экспортные биржевые торги. И в текущем году сбыту за рубеж планируется уделять значительно больше внимания. Как отметили на Белорусской универсальной товарной бирже, сейчас активно привлекают потенциальных покупателей из числа как постоянных клиентов, так и еще не аккредитованных на бирже компаний. Добавим, в прошлом году на БУТБ совершено свыше 70 тысяч сделок на общую сумму 430 миллионов рублей, что на 6 % больше, чем годом ранее. 
 
 
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В 2020 году более 30 предприятий концерна "Беллегпром" участвовали в биржевых торгах на БУТБ. Самыми востребованными товарами стали различные виды тканей, обувь и...
 
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