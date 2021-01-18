Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 30 предприятий легпрома продают свою продукцию через БУТБ В 2020 году более 30 предприятий концерна "Беллегпром" участвовали в биржевых торгах на БУТБ. Самыми востребованными товарами стали различные виды тканей, обувь и...

В 2020 году более 30 предприятий концерна "Беллегпром" участвовали в биржевых торгах на БУТБ. Самыми востребованными товарами стали различные виды тканей, обувь и средства индивидуальной защиты. Данную продукцию предприятия концерна реализуют преимущественно на внутреннем рынке. В то же время ряд товаров регулярно выставляют и на экспортные биржевые торги. И в текущем году сбыту за рубеж планируется уделять значительно больше внимания. Как отметили на Белорусской универсальной товарной бирже, сейчас активно привлекают потенциальных покупателей из числа как постоянных клиентов, так и еще не аккредитованных на бирже компаний. Добавим, в прошлом году на БУТБ совершено свыше 70 тысяч сделок на общую сумму 430 миллионов рублей, что на 6 % больше, чем годом ранее.