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Курсы валют на 18 января 2021 года
18.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах рубль укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших торгах рубль укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских.
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