Вопрос «согласован с президентом России». Почему Ермакова все-таки возглавила Белгазпромбанк

Источник материала: Tut.by

Совет директоров Белгазпромбанка утвердил председателем правления банка Надежду Ермакову. Она с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк. Акционеры банка, Газпром и Газпромбанк, были категорически против введения внешнего управления. Почему же решение оказалось в пользу Ермаковой?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Совет директоров Белгазпромбанка 8 декабря 2020 года избрал новых членов правления, а и.о. председателя правления стала Ирина Потапова, работавшая в банке еще при Викторе Бабарико. Временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекратила свою работу в банке 10 декабря, а сама Ермакова утверждала, что ей предложений возглавить банк не поступало.

— На самом деле давление на российских акционеров банка с целью сохранить его под влиянием властей и (и, возможно, лучше контролировать будущий судебный процесс над его экс-руководителями, включая Бабарико), началось еще в последние месяцы работы временной администрации. Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков. При этом конкретизировать суть этих претензий чиновники отказывались. Одновременно Нацбанк настойчиво рекомендовал ввести в правление Белгазпромбанка кандидатов из числа своих зампредов. Сама же Ермакова активно включилась в борьбу за пост председателя правления, объясняя это поручением главы государства, — рассказал TUT.BY источник, близкий к акционерам.

Среди кандидатов на пост главы банка участники рынка называли, среди прочих, одного из бывших премьер-министров страны, но, по словам источника, Администрация президента отреагировала на это крайне негативно.

— Когда после отказа акционеров от навязываемых извне кандидатур Нацбанк все же одобрил в декабре четырех новых членов правления, предложенных акционерами, речь пошла о том, что могут отозвать их аттестацию уже в январе, если именно Надежда Ермакова не будет утверждена первым лицом. Такой шаг предлагался вместо уж совсем комичного повторного введения в банк временной администрации. По нашей информации, есть резолюция Лукашенко, который резко настоял на необходимости выполнять его кадровые решения по банку, подчеркнув, что вопрос «согласован с президентом России».

Собеседник рассказал, что в начале января давление на российских акционеров Белгазпромбанка усилилось. Власти негласно увязывали пролонгацию выданных банку стабилизационных кредитов с назначением Ермаковой.

— В ход пошла тяжелая артиллерия: подтверждать договоренности президентов на переговоры приехал в начале года посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. И, очевидно, ему удалось найти нужные аргументы — назначение состоялось. Оно кажется нелогичным с учетом того, что еще в июне в своем пресс-релизе Газпром и Газпромбанк крайне отрицательно оценивали введение в Белгазпромбанке временной администрации во главе с Ермаковой, полгода никак с ней не взаимодействовали и даже заплатили за внешний аудит ее работы. Но таковы реалии, — признал собеседник.

По информации участников рынка, часть стабкредитов банку уже пролонгированы.

Собеседник также обратил внимание, что в полученных акционерами в конце прошлого года актах проверки банка со стороны Комитета госконтроля нет ни слова о прозвучавших ранее в СМИ претензиях о якобы «выведенных за рубеж 430 или 640 млн долларов, полученных незаконным путем».

Какая сейчас ситуация в банке

После прихода с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.

На 1 октября прибыль банка — 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.

По данным финансовой отчетности Белгазпромбанка на 1 ноября, один из нормативов ликвидности банка демонстрирует не самые лучшие показатели. Так, норматив чистого стабильного фондирования составляет 100,9% от нормативно установленного значения, то есть проходит по нижней планке. При этом минимальное значение норматива чистого стабильного фондирования в октябре составило 99% от норматива, а максимальное — 101,4%. Для сравнения: у Приорбанка этот показатель составил 142,8% и 148,3% соответственно (минимальное и максимальное значения), а у Беларусбанка — 107,7% и 111,2% соответственно (а на 1 ноября — 110,5%).

К слову, банк в январе-сентябре прошедшего года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение.