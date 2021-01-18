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Вопрос «согласован с президентом России». Почему Ермакова все-таки возглавила Белгазпромбанк
18.01.2021 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет директоров Белгазпромбанка
Совет директоров Белгазпромбанка 8 декабря 2020 года избрал новых членов правления, а и.о. председателя правления стала Ирина Потапова, работавшая в банке еще при Викторе Бабарико. Временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой прекратила свою работу в банке 10 декабря, а сама Ермакова утверждала, что ей предложений возглавить банк не поступало.
— На самом деле давление на российских акционеров банка с целью сохранить его под влиянием властей и (и, возможно, лучше контролировать будущий судебный процесс над его экс-руководителями, включая Бабарико), началось еще в последние месяцы работы временной администрации. Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков. При этом конкретизировать суть этих претензий чиновники отказывались. Одновременно Нацбанк настойчиво рекомендовал ввести в правление Белгазпромбанка кандидатов из числа своих зампредов. Сама же Ермакова активно включилась в борьбу за пост председателя правления, объясняя это поручением главы государства, — рассказал TUT.BY источник, близкий к акционерам.
Среди кандидатов на пост главы банка участники рынка называли, среди прочих, одного из бывших премьер-министров страны, но, по словам источника, Администрация президента отреагировала на это крайне негативно.
— Когда после отказа акционеров от навязываемых извне кандидатур Нацбанк все же одобрил в декабре четырех новых членов правления, предложенных акционерами, речь пошла о том, что могут отозвать их аттестацию уже в январе, если именно Надежда Ермакова не будет утверждена первым лицом. Такой шаг предлагался вместо уж совсем комичного повторного введения в банк временной администрации. По нашей информации, есть резолюция Лукашенко, который резко настоял на необходимости выполнять его кадровые решения по банку, подчеркнув, что вопрос «согласован с президентом России».
Собеседник рассказал, что в начале января давление на российских акционеров Белгазпромбанка усилилось. Власти негласно увязывали пролонгацию выданных банку стабилизационных кредитов с назначением Ермаковой.
— В ход пошла тяжелая артиллерия: подтверждать договоренности президентов на переговоры приехал в начале года посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. И, очевидно, ему удалось найти нужные аргументы — назначение состоялось. Оно кажется нелогичным с учетом того, что еще в июне в своем пресс-релизе Газпром и Газпромбанк крайне отрицательно оценивали введение в Белгазпромбанке временной администрации во главе с Ермаковой, полгода никак с ней не взаимодействовали и даже заплатили за внешний аудит ее работы. Но таковы реалии, — признал собеседник.
По информации участников рынка, часть стабкредитов банку уже пролонгированы.
Собеседник также обратил внимание, что в полученных акционерами в конце прошлого года актах проверки банка со стороны Комитета госконтроля нет ни слова о прозвучавших ранее в СМИ претензиях о якобы «выведенных за рубеж 430 или 640 млн долларов, полученных незаконным путем».
Какая сейчас ситуация в банке
После прихода с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.
На 1 октября прибыль банка — 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.
К слову, банк в январе-сентябре прошедшего года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
«Газпром» после прихода силовиков
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Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков.
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