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Военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Лукашенко принял главу Минобороны с докладом
18.01.2021 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял 18 января с докладом министра обороны Виктора Хренина. Его интересовали результаты пятилетнего периода строительства и развития армии, а также предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба
— Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны, — отметил Александр Лукашенко. — Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение.
Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко замысел совместного стратегического учения «Запад-2021». В его основу положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран.
По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций.
Как сообщил глава Минобороны журналистам, совместное с Россией стратегическое учение позволит решить комплекс задач:
Планируется, что «Запад-2021» пройдет в течение семи дней — с 10 по 16 сентября — под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России.
Предыдущие российско-белорусские военные учения «Запад»
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Военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Лукашенко принял главу Минобороны с докладом
По предложению российской стороны, учение планируется на территории Беларуси и России.
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