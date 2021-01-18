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Военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Лукашенко принял главу Минобороны с докладом

18.01.2021 12:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 18 января с докладом министра обороны Виктора Хренина. Его интересовали результаты пятилетнего периода строительства и развития армии, а также предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко и Министерства обороны.


Фото: пресс-служба Министерства обороны

— Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны, — отметил Александр Лукашенко. — Я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко замысел совместного стратегического учения «Запад-2021». В его основу положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран.

По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств. Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций.

Как сообщил глава Минобороны журналистам, совместное с Россией стратегическое учение позволит решить комплекс задач:

  • апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высокоурбанизированной местности;
  • оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники;
  • заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск.

Планируется, что «Запад-2021» пройдет в течение семи дней — с 10 по 16 сентября — под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России.

Предыдущие российско-белорусские военные учения «Запад» прошли в 2017 году. Маневры состоялись на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси и трех полигонах в России. В них было задействовано почти 13 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе стран НАТО.

 
 
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По предложению российской стороны, учение планируется на территории Беларуси и России.
 
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