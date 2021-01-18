Бобруйский кожевенный комбинат довели до суда, несмотря на недовольство акционеров

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Могилевской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) «Бобруйского кожевенного комбината» и открыл защитный период до 3 марта 2021 года. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.



Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»

Согласно материалам дела, «Могилевоблводоканал» подал заявление в суд о признании банкротом бобруйского предприятия. В качестве причины таких действий указана задолженность в размере 854 тысяч рублей.

На 1 октября обязательства Бобруйского кожевенного комбината составили 23 млн рублей и значительно превысили дебиторскую задолженность (617 тысяч рублей). За 9 месяцев прошлого года предприятие получило убыток в размере 1,88 млн рублей.

Из документов следовало, что «неплатежеспособность должника приобрела устойчивый характер».

В результате суд пришел к выводу о необходимости принятия заявления к производству.

Крупными акционерами «Бобруйского кожевенного комбината» являются государство, юридические и физические лица.

Внеочередное собрание акционеров состоялось 5 октября 2020 года. На повестке дня был вопрос о подаче заявления в экономический суд о признании предприятия банкротом. Однако данная инициатива не нашла поддержку у акционеров, которые не связаны с государством и суммарно владеют львиной долей акций бобруйского предприятия.

Вот как прокомментировала bobrlife.by итоги собрания председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина:

— Сегодня мы предложили акционерам рассмотреть возможность проведения процедуры санации. Это своего рода оздоровление активов, освобождение от обязательств, которые замораживаются, открытие счетов предприятия. Работать с закрытыми счетами и часть выручки отправлять через отдел принудительного исполнения на выполнение обязательств — это на сегодняшний день для предприятия достаточно серьезная нагрузка. Поэтому с учетом финансово-экономического состояния и размера всех обязательств было предложено рассмотреть вариант работы комбината в таком ракурсе. К сожалению, акционеры не поддержали данную инициативу, и решение не прошло, как принятое. Будем по-другому строить работу на предприятии.

Почему был предложен такой путь? Есть отличные примеры, когда таким образом оздоравливались активы и финансовая составляющая предприятий. Коллектив и предприятие продолжали работать, облегчалась только некоторая нагрузка по платежам. Например, ОАО «Ковры Бреста» около 7 лет пробыло в санации, а в этом году их выкупило ОАО «Витебские ковры». Коллектив работает, мощности набираются.

Мы понимаем, что большая часть акционеров не хотят упускать активы. Но, тем не менее, когда организм болен, его нужно лечить. Бобруйский кожевенный комбинат продолжает работать. Вопрос: каким образом? Обязательства, какие были, такими и остаются. Часть выручки, которая сегодня в условиях сложной эпидемиологической обстановки, закрытых рынков, падения покупательской активности упала, уходит на оплату обязательств. Предприятию будет сложно работать дальше. Может быть, акционеры еще сами придут с этим вопросом. Но из опыта: несвоевременность принятия решения — это еще большее усугубление ситуации. Если мы не платим по обязательствам банкам, каждый месяц начисляются просроченные проценты, которые потом уходят в увеличенную ставку.

В итоге, как видим, заявление в суд подал кредитор комбината «Могилевоблводоканал».

Проблемы у кожевенного комбината начались несколько лет назад. Весной 2018 года в отношении директора Михаила Кунца, возглавлявшего комбинат на протяжении 34 лет, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса — за злоупотребление и превышение служебных полномочий. Через год с небольшим следствие не нашло в действиях директора состава преступлений. Но до этого дня Михаил Иванович не дожил — в ночь на 30 января 2019 года он умер в больнице от сердечного заболевания.

В августе 2018 года предприятие возглавила Лариса Чиж. В ноябре того же года бобруйский кожкомбинат обратился в Администрацию президента с просьбой о пролонгации кредита до 2023 года, а также о выделении еще одного займа — на 10,6 млн рублей.

— Без этого, боюсь, комбинату грозит печальная судьба, — говорила тогда экс-директор.

В феврале 2020-го Лариса Чиж покинула свой пост.

Сейчас предприятие возглавляет Игорь Сысой — бывший замглавы администрации Ленинского района Бобруйска.

На кожкомбинате работают около 300 человек.