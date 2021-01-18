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«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за $55 тысяч продается однокомнатный коттедж

18.01.2021 14:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что делать, если очень хочется жить в собственном доме, но денег хватает лишь на «однушку» в столице? Правильно: искать варианты. Мы нашли интересный однокомнатный коттедж в 15 километрах от Минска, который продается за $55 тысяч. Все подробности — в материале. 

«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за тысяч продается однокомнатный коттедж

Агрогородок Новоселье в 15 километрах от Минска уже наверняка знаком читателям Realt.by. Мы писали о строительстве одноименного жилого комплекса, застройщиком которого выступала компания «Металлстройпрофиль». Но сейчас речь пойдет не о квартире в новостройке - поговорим о ее аналоге. 

В агрогородке Новоселье за $55 тысяч продается необычный однокомнатный коттедж. Его уникальность в том, что сейчас мало кто решается строить дом для проживания по сути одного человека, а здесь цель была именно такой. На ровном участке площадью 15 соток расположен дом площадью 76,49 кв.м. Земля в частной собственности, коттедж без внутренней отделки.

«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за тысяч продается однокомнатный коттедж
«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за тысяч продается однокомнатный коттедж

Сам дом похож на гостевой домик, который обычно строят рядом с основным коттеджем. Но агент по операциям с недвижимостью АН «7 Этажей» Снежана Хинева, которая занимается продажей этого объекта, заверила, что это и есть основной дом.

— Этот коттедж собственник строил для своей мамы. Сам он с семьей живет неподалеку, поэтому хотел перевезти маму поближе к себе. При строительстве был выбран максимально удобный «польский проект» однокомнатного дома, чтобы была меньшей "коммуналка". По факту это аналог однокомнатной квартиры, но намного более комфортной, нежели любой вариант в многоквартирном доме. Но обстоятельства сложились так, что мама не может переехать поближе к сыну, и дом выставлен на продажу.

«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за тысяч продается однокомнатный коттедж

Планировка дома подразумевает одну жилую комнату площадью 8,2 кв.м. и большую гостиную, совмещенную с кухней площадью 22,9 «квадратов». Из гостиной также есть  выход на террасу. Также в доме можно сделать совмещенный санузел, и за счет этого освободится место под небольшую гардеробную прямо у входа. 

«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за тысяч продается однокомнатный коттедж

В объявлении указано, что все коммуникации подведены к дому. В агрогородке есть необходимая социальная инфраструктура: магазины, школы, детские сады. 

Что интересно, за $49,8 тысяч в агрогородке Новоселье сейчас можно купить двухкомнатную квартиру площадью 63,8 кв.м. в недавно построенном жилом комплексе. Но это тоже жилье без отделки.

Всего в этом населенном пункте продается 5 квартир. Самая дешевая из них — «однушка» площадью 31 кв.м., которая продается за $33,5 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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Что делать, если очень хочется жить в собственном доме, но денег хватает лишь на «однушку» в столице? Правильно: искать варианты. Мы нашли интересный однокомнатный...
 
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