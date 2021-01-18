«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за $55 тысяч продается однокомнатный коттедж

Агрогородок Новоселье в 15 километрах от Минска уже наверняка знаком читателям Realt.by. Мы писали о строительстве одноименного жилого комплекса, застройщиком которого выступала компания «Металлстройпрофиль». Но сейчас речь пойдет не о квартире в новостройке - поговорим о ее аналоге.

В агрогородке Новоселье за $55 тысяч продается необычный однокомнатный коттедж. Его уникальность в том, что сейчас мало кто решается строить дом для проживания по сути одного человека, а здесь цель была именно такой. На ровном участке площадью 15 соток расположен дом площадью 76,49 кв.м. Земля в частной собственности, коттедж без внутренней отделки.