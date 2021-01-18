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«Чтобы не платить лишнюю коммуналку». Под Минском за $55 тысяч продается однокомнатный коттедж
18.01.2021 14:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Что делать, если очень хочется жить в собственном доме, но денег хватает лишь на «однушку» в столице? Правильно: искать варианты. Мы нашли интересный однокомнатный коттедж в 15 километрах от Минска, который продается за $55 тысяч. Все подробности — в материале.
Агрогородок Новоселье в 15 километрах от Минска уже наверняка знаком читателям Realt.by. Мы
В агрогородке Новоселье за $55 тысяч продается необычный однокомнатный коттедж. Его уникальность в том, что сейчас мало кто решается строить дом для проживания по сути одного человека, а здесь цель была именно такой. На ровном участке площадью 15 соток расположен дом площадью 76,49 кв.м. Земля в частной собственности, коттедж без внутренней отделки.
Сам дом похож на гостевой домик, который обычно строят рядом с основным коттеджем. Но агент по операциям с недвижимостью АН «7 Этажей» Снежана Хинева, которая занимается продажей этого объекта, заверила, что это и есть основной дом.
— Этот коттедж собственник строил для своей мамы. Сам он с семьей живет неподалеку, поэтому хотел перевезти маму поближе к себе. При строительстве был выбран максимально удобный «польский проект» однокомнатного дома, чтобы была меньшей "коммуналка". По факту это аналог однокомнатной квартиры, но намного более комфортной, нежели любой вариант в многоквартирном доме. Но обстоятельства сложились так, что мама не может переехать поближе к сыну, и дом выставлен на продажу.
В объявлении указано, что все коммуникации подведены к дому. В агрогородке есть необходимая социальная инфраструктура: магазины, школы, детские сады.
Что интересно, за $49,8 тысяч в агрогородке Новоселье сейчас можно
Всего в этом населенном пункте
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Что делать, если очень хочется жить в собственном доме, но денег хватает лишь на «однушку» в столице? Правильно: искать варианты. Мы нашли интересный однокомнатный...
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