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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года
18.01.2021 14:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 37 $/м2. Это максимальное значение за 9 недель.
За последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов снизилось на 7.3%. Наиболее ощутимым был отток 2- и 3-комнатных квартир – на 8% и 10% соответственно. «Однушек» стало меньше только на 3%.
В разрезе районов самое ощутимое снижение числа объявлений было зафиксировано в Октябрьском (-26%) и Первомайском (-13%) районах. В других районах существенных изменений в уровне предложения не произошло. Исключение – Советский, где число выставленных на продажу объектов за неделю выросло на 7%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 806 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 745 $/м2 (без изменений), Жодино — 743 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 584 $/м2 (+0.3%).
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За неделю, с 11 по 18 января 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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