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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

18.01.2021 14:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.8% и составил 1337 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 37 $/м2. Это максимальное значение за 9 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

Следует отметить, что рост средней цены квадратного метра на “вторичке” произошел за счет снятия из базы большого количества объявлений одним из столичных агентств недвижимости. В основной же массе объявлений существенных корректировок цен не наблюдалось.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

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За последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов снизилось на 7.3%.  Наиболее ощутимым был отток 2- и 3-комнатных квартир – на 8% и 10% соответственно. «Однушек» стало меньше только на 3%.

В разрезе районов самое ощутимое снижение числа объявлений было зафиксировано в Октябрьском (-26%) и Первомайском (-13%) районах. В других районах существенных изменений в уровне предложения не произошло. Исключение – Советский, где число выставленных на продажу объектов за неделю выросло на 7%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

Увеличение цен наблюдалось по всем сегментам квартир.  Наиболее заметное – у 3- и 4-комнатных квартир, наименее – у «однушек» и «двушек».


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

В районах города наиболее ощутимым был рост средней цены квадратного метра в Первомайском (+2.6%) и Центральном районах (+1.3%).  Заметное снижение цен отмечалось в Совестком районе (-1.1%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (-0.1%), Витебск — 613 $/м2 (+0.7%), Гомель — 613 $/м2 (-0.2%), Гродно — 712 $/м2 (+0.1%), Могилев — 649 $/м2 (+0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 806 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 745 $/м2 (без изменений), Жодино — 743 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 584 $/м2 (+0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 11 по 18 января 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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