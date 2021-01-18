Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 января 2021 года

За последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов снизилось на 7.3%. Наиболее ощутимым был отток 2- и 3-комнатных квартир – на 8% и 10% соответственно. «Однушек» стало меньше только на 3%.

В разрезе районов самое ощутимое снижение числа объявлений было зафиксировано в Октябрьском (-26%) и Первомайском (-13%) районах. В других районах существенных изменений в уровне предложения не произошло. Исключение – Советский, где число выставленных на продажу объектов за неделю выросло на 7%.