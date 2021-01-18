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Курсы валют: доллар и евро подорожали в начале недели
18.01.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Евро и доллар США подорожали в начале недели, российский рубль упал в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.
По данным БВФБ, доллар США подорожал на 0,44%, евро пошел в рост на 0,1%, российский рубль сдал позиции на 0,31%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:
Банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь, что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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Европейская и американская валюты прибавили в цене в начале недели, российский рубль немного подешевел.
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