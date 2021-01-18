Курсы валют: доллар и евро подорожали в начале недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Евро и доллар США подорожали в начале недели, российский рубль упал в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.

По данным БВФБ, доллар США подорожал на 0,44%, евро пошел в рост на 0,1%, российский рубль сдал позиции на 0,31%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,08 белорусского рубля,

1 доллар – 2,54 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,46 белорусского рубля.

Банки, устанавливая курсы валют, руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс иностранной валюты лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет спросить и наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь, что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.