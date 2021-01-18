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КГБ передал в Генпрокуратуру «дело Белгазпромбанка» для направления в суд

18.01.2021 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом сообщает пресс-служба КГБ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.

В КГБ отметили, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.

Семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

 
 
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Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом...
 
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