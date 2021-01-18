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Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко

18.01.2021 16:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко. Соответствующий пакет документов ведомство направило в Интерпол, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ведомстве пояснили, что в отношении Павла Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета) Уголовного кодекса Беларуси.

Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Павла Латушко.

В то же время отметим, что в базу данных МВД России Павел Латушко пока не включен, как, например, Светлана Тихановская.

Напомним, Павел Латушко в 2002—2008 годах был послом Беларуси в Польше, затем три года занимал пост министра культуры. В 2012 году вернулся на дипломатическую службу и стал послом во Франции, Испании и Португалии. В январе 2019 года он был освобожден от должности посла, а в марте стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, откуда был уволен в августе 2020 года после поддержки протестов несогласных с итогами президентских выборов. После того как Латушко вошел в Координационный совет, Александр Лукашенко заявил, что экс-директор Купаловского «перешел красную линию» и «ответит по закону». В сентябре прошлого года Александр Лукашенко лишил Павла Латушко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. За несколько недель до этого Павел Латушко покинул Беларусь.

 
 
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Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный...
 
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