|
Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко
18.01.2021 16:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко. Соответствующий пакет документов ведомство направило в Интерпол,
В ведомстве пояснили, что в отношении Павла Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета) Уголовного кодекса Беларуси.
Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Павла Латушко.
В то же время отметим, что в базу данных МВД России Павел Латушко пока не включен, как, например,
Напомним, Павел Латушко в 2002—2008 годах был послом Беларуси в Польше, затем три года занимал пост министра культуры. В 2012 году вернулся на дипломатическую службу и стал послом во Франции, Испании и Португалии. В январе 2019 года он был освобожден от должности посла, а в марте стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, откуда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)