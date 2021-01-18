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В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"

18.01.2021 17:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы писали, что ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика ООО «Жилстройкомплект», который возводит долгострой «Грушевский посад». Realt.by стало известно, что прокуратура развернула результаты прошлой проверки и передала материалы начальнику Московского РУВД для организации проведения дополнительной проверки.

В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"

Прокуратура Московского района столицы отменила прошлую проверку ОБЭП в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» по факту мошенничества, где правоохранители не усмотрели состава преступления. Это сообщается в ответе прокуратуры на обращение одного из держателей жилищных облигаций «Грушевского посада».

В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"

Начата ли уже новая проверка – пока неизвестно.

В ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок сообщил, что ситуация с долгостроем ЖК "Грушевский посад" в столице требует кардинального решения и оно вырабатывается, сообщает БЕЛТА:

- Мы сейчас отрабатываем с уполномоченными органами несколько вариантов. Будет принято какое-то решение. Эта проблема требует кардинальных решений, - сообщил первый зампред исполкома.

В свою очередь глава ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох в Польше вместе с женой Алесей Волох под Новый год (28 декабря) открыли вторую строительную компанию COMMUNITY PARK с уставным фондом в $50.000. По словам работников VGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (первая строительная компания, которая принадлежит Илье Волоху), которые попросили не указывать их имена (имеются в редакции), вторая компания создана для начала возведения объектов в польском Гданьске. Первая сейчас занимается подрядными работами по возведению отеля в центре польского города Катовице.

Также в Катовице была замечена техника из Беларуси, которая принадлежит (либо раньше принадлежала) белорусской компании Ильи Волоха ООО «Жилстройкомплект»: на машине изображено название и эмблема компании. Фото предоставили работники VGM GROUP SPÓŁKA.

В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"

 
 
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Недавно мы писали, что ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика ООО «Жилстройкомплект», который возводит долгострой «Грушевский посад»....
 
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