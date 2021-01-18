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В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"
18.01.2021 17:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы писали, что ОБЭП
Прокуратура Московского района столицы отменила прошлую проверку ОБЭП в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» по факту мошенничества, где правоохранители не усмотрели состава преступления. Это сообщается в ответе прокуратуры на обращение одного из держателей жилищных облигаций «Грушевского посада».
Начата ли уже новая проверка – пока неизвестно.
В ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок сообщил, что ситуация с долгостроем ЖК "Грушевский посад" в столице требует кардинального решения и оно вырабатывается,
- Мы сейчас отрабатываем с уполномоченными органами несколько вариантов. Будет принято какое-то решение. Эта проблема требует кардинальных решений, - сообщил первый зампред исполкома.
В свою очередь глава ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох в Польше вместе с женой Алесей Волох под Новый год (28 декабря) открыли вторую строительную компанию
Также в Катовице была замечена техника из Беларуси, которая принадлежит (либо раньше принадлежала) белорусской компании Ильи Волоха ООО «Жилстройкомплект»: на машине изображено название и эмблема компании. Фото предоставили работники VGM GROUP SPÓŁKA.
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В отношении руководства застройщика "Грушевского посада" начата новая проверка "по факту мошенничества"
Недавно мы писали, что ОБЭП не нашел признаков преступления в деятельности застройщика ООО «Жилстройкомплект», который возводит долгострой «Грушевский посад»....
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