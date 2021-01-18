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Экономика Беларуси в 2020 году просела на 0,9%
18.01.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ВВП Беларуси по итогам 2020 года упал на 0,9%, составив 147 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат.
Объем промышленного производства сократился за год на 0,7%, составив 116,5 млрд рублей, в том числе горнодобывающая промышленность упала на 2,2%, обрабатывающая промышленность — на 0,2%. Объем промпроизводства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности — на 14,7%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 10,1%, транспортных средств и оборудования — на 5%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 2,7%.
Объем сельхозпроизводства вырос на 4,9% до 22,9 млрд рублей.
Запасы готовой продукции на конец года составили 5 млрд рублей, или 65,3% среднемесячного производства.
Инвестиции в основной капитал сократились на 6,8% до 28,7 млрд рублей. Грузооборот упал на 5,9% до 123 млрд т.км. Розничный товарооборот вырос на 1,8% до 53,1 млрд рублей, оптовый — упал на 4,2% до 99 млрд рублей.
Прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, утвержденный
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ВВП Беларуси по итогам 2020 года упал на 0,9%, составив 147 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат.
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