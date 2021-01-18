Латушко об объявлении в международный розыск: Это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами

Источник материала: Tut.by

Павел Латушко считает, что объявление его в международный розыск — исключительно политическое, а не правовое решение. Так член президиума Координационного совета, руководитель НАУ прокомментировал решение Генпрокуратуры.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Латушко считает политически мотивированным возбуждение уголовных дел и в отношении других общественных деятелей в Беларуси.

— Вызывает сожаление, что в Беларуси совершаются реальные уголовные преступления: людей убивают, избивают, подвергают пыткам и сексуальному насилию, но против лиц, виновных в этом, уголовные дела не возбуждаются. А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко. Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране, — прокомментировал решение Генпрокуратуры Павел Латушко.

Напомним, 18 января стало известно, что Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко. Соответствующий пакет документов ведомство направило в Интерпол.

Экс-руководителю Купаловского театра, члену президиума Координационного совета инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета) Уголовного кодекса Беларуси.