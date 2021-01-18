ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанному в Куропатах Дмитрию Дашкевичу дали 15 суток

18.01.2021 21:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Дашкевич получил 15 суток административного ареста, об этом в Facebook написала его жена Анастасия Дашкевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает БелаПАН, суд Минского района 18 января признал Дашкевича виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенном повторно в течение года (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Суд расценил как пикетирование присутствие Дашкевича с бело-красно-белым флагом у Куропат, куда он регулярно приходит по пятницам в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим».

Напомним, Дмитрия Дашкевича задержали вечером 15 января возле урочища Куропаты. Вместе с ним был задержан Артур Белоблоцкий. Выходные активисты провели в ИВС Минского района. По словам Анастасии, Белоблоцкого сегодня должны были отпустить из ИВС — рассмотрение его дела перенесено на 20 января.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Минского района 18 января признал Дашкевича виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенном повторно в течение года...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Мы каждый день готовим возвращение Светланы». Почему Тихановская - не Навальный и возвращаться ли ей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by