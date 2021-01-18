Задержанному в Куропатах Дмитрию Дашкевичу дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Дашкевич получил 15 суток административного ареста, об этом в Facebook написала его жена Анастасия Дашкевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает БелаПАН , суд Минского района 18 января признал Дашкевича виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенном повторно в течение года (ч. 3 ст. 23.34 КоАП). Суд расценил как пикетирование присутствие Дашкевича с бело-красно-белым флагом у Куропат, куда он регулярно приходит по пятницам в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим».

Напомним, Дмитрия Дашкевича задержали вечером 15 января возле урочища Куропаты. Вместе с ним был задержан Артур Белоблоцкий. Выходные активисты провели в ИВС Минского района. По словам Анастасии, Белоблоцкого сегодня должны были отпустить из ИВС — рассмотрение его дела перенесено на 20 января.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.