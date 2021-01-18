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Задержанному в Куропатах Дмитрию Дашкевичу дали 15 суток
18.01.2021 21:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Дашкевич получил 15 суток административного ареста, об этом в Facebook
Как
Напомним, Дмитрия Дашкевича
Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.
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