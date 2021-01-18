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Глава представительства ЕС встретился с замглавы МИД Беларуси. О чем говорили?
19.01.2021 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель 18 января встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Пресс-службы представительства Евросоюза в Беларуси и белорусского МИД по-разному сообщили о ее содержании.
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— Посол также повторил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить Игоря Лосика, блогера, арестованного 25 июня 2020 года, который держит голодовку на протяжении последних 34 дней, — сообщила пресс-служба представительства ЕС.
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— Белорусской стороной был отмечен неконструктивный характер введенных Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц. Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства, — проинформировало белорусское внешнеполитическое ведомство.
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Посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель 18 января встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.
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