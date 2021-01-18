Глава представительства ЕС встретился с замглавы МИД Беларуси. О чем говорили?

Источник материала: Tut.by

Посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель 18 января встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Пресс-службы представительства Евросоюза в Беларуси и белорусского МИД по-разному сообщили о ее содержании.



Фото: mfa.gov.by

Как сообщила в Facebook пресс-служба представительства Евросоюза в Беларуси, на встрече поднимался вопрос освобождения всех произвольно задержанных в Беларуси, в том числе политических заключенных и работников СМИ.

— Посол также повторил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить Игоря Лосика, блогера, арестованного 25 июня 2020 года, который держит голодовку на протяжении последних 34 дней, — сообщила пресс-служба представительства ЕС.

По информации белорусского МИД , стороны обсудили «состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС».

— Белорусской стороной был отмечен неконструктивный характер введенных Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц. Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства, — проинформировало белорусское внешнеполитическое ведомство.