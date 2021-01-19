Россиянин хочет купить заброшенный детский лагерь под Минском и открыть на его базе майнинговую ферму с собственной криптовалютой. Планируемые инвестиции – миллион долларов

Источник материала: realt.by

Месяц назад мы писали о том, что рядом с Молодечно продается огромный, но теперь пустующий, детский лагерь «Доманово». Учитывая высокую стоимость лота (428 тысяч рублей), желающих приобрести комплекс зданий на торгах не нашлось. Однако на днях с редакцией Realt.by связался человек, который рассказал, что у него есть инвестиционный проект по превращению данного заброшенного детского центра в успешную майнинг-ферму. Узнали все подробности.

- Меня интересует тема недвижимости и в качестве хобби я постоянно просматриваю объекты, которые предлагаются на аукционах. Я обратил внимание, что у вас в свободной продаже находится очень много интересных неиспользуемых зданий. Некоторые из них можно купить вообще за копейки. Это меня удивило, потому что в России приобрести подобные объекты не так-то просто. У вас же это – реальная возможность воплотить какие-то коммерческие идеи.

Игорю Давыдову – 48 лет. Он родился и вырос в России, но по семейным обстоятельствам уже несколько лет живет в Беларуси. По профессии Игорь – художник, дизайнер, работал и в одном из минских агентств недвижимости .

В очередной раз просматривая выставленные на аукцион объекты, Игорь обратил внимание на детский оздоровительный центр «Доманово». Говорит, что цена в 428 тысяч рублей (168 тысяч долларов) его совсем не напугала. В Минске за такие деньги продаются двухкомнатные квартиры, а тут – 15 гектаров земли, 7 трехэтажных спальных корпусов, огромная столовая, трехэтажное общежитие для обслуживающего персонала, да и еще спортивный комплекс с двумя бассейнами. И все это, несмотря на годы запустения (ранее комплекс принадлежал ОАО «Амкодор-Белвар»), в довольно неплохом состоянии. Впрочем, даже хорошая сохранность построек подразумевает огромные вложения в реконструкцию. Раздумывая над возможным будущим детского лагеря, у Игоря Давыдова появилась идея о том, как сделать этот объект прибыльным.

- Я предлагаю организовать на территории комплекса майнинговые фермы по производству криптовалют, по примеру того, как это уже делают китайцы и иранцы. Для начала майнинга мне нужен только доступ к электричеству и все. Да, себестоимость электроэнергии в Беларуси, даже несмотря на запуск БелАЭС, пока еще выше, чем у китайцев или у иранцев, но я сейчас консультируюсь с юристами и изучаю возможности применения пониженных тарифов на электроэнергию для организаций той или иной формы собственности. К тому же, благодаря большой площади лагеря мы можем попробовать использовать сразу несколько видов энергии (солнечная и т.д.), что также позволит снизить затраты на содержание. Что касается восстановления детского центра, то как только майнинг начнет приносить деньги, часть прибыли будет направляться на реконструкцию пустующих объектов. Я думаю, что детский центр, скорее всего, будет не коммерческим, а скорее – социальным проектом, функционирующим в связке с криптовалютным бизнесом. Учитывая размеры комплекса, на его базе мы можем развивать сразу несколько благотворительных инициатив. К примеру, помимо летнего лагеря, тут может быть отделение реабилитации для детей с особенностями развития, склады вещей для помощи малоимущим, приют для животных и т.д.

Собрать данные средства Игорь хочет методом фандрайзинга (если проще – народного финансирования). Подобным образом начинали работу и китайские народные фермы. С помощью таких инструментов проект может быть масштабирован путем вывода на рынок собственной криптовалюты. У нее, к слову, уже есть рабочее название – «Commune». В случае успеха новая монета в дальнейшем может стать основной криптовалютой для финансирования социальных проектов.

Игорь Давыдов посчитал все необходимые вложения и получил сумму в 900 тысяч долларов. В нее вошла стоимость самой недвижимости ($168.000), покупка оборудования аналога AntMiner (550 видеокарт на сумму $247.400) и стоимость ICO (или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты) - $400.000.

- Поучаствовать в моем проекте можно из любой точки земли. Я отталкиваюсь от того, что у меня не просто проект с криптовалютами (их в последние годы – несметное количество), а привязка к конкретному физическому объекту и конкретной социальной миссии – возродить детский центр. Да, на рынке полно чисто коммерческих проектов, безо всякой социальной нагрузки, но там и другие риски. К тому же, не секрет, что в данной сфере появилось много мошенников, которые отпугивают людей, готовых инвестировать в криптовалюты. У меня же сразу на старте есть определенная гарантия – объект недвижимости.

В ближайших планах Игоря Давыдова – выйти с проектом на рынок, собрать начальный капитал, приобрести комплекс и сразу же запустить ферму.

- Для первого этапа нам будет достаточно забора и одного сторожа. Ведь как делают китайцы? Они берут помещение, устанавливают везде видеокамеры и удаленно со смартфона наблюдают за работой всей фермы.

Игорь подсчитал, что для сбора необходимой суммы ему понадобится порядка 1000–180.000 дольщиков (при минимальном пороге вступления в 5 долларов). Так как новые торги по продаже комплекса под Минском пока не назначены, у автора идеи еще есть время для изучения спроса со стороны потенциальных инвесторов.

Фото: Госкомитет по имуществу и vk.com

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