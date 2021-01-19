«Можем обогревать всю Веснянку». Сколько платит «за коммуналку» один из крупнейших ТРЦ Минска

Источник материала: Tut.by

Торгово-развлекательный центр Palazzo — один из крупнейших по площади не только в Минске, но и во всей cтране. Для многих посетителей это всего лишь десятки модных магазинов и популярных ресторанов, собранных под одной крышей. Но на самом деле Palazzo представляет собой достаточно сложную незаметную для покупателя систему. Про наполненность этого шоппинг-молла мы уже подробно рассказывали . А на этот раз узнали, как в ТРЦ устроено электроснабжение, сколько здесь платят «за коммуналку» и что в Palazzo потребляет больше всего энергии. Разобраться в этих вопросах нам помогли главный инженер Palazzo Андрей Кузьмич и заместитель директора белорусского представительства компании Schneider Electric Александр Филюта.



Андрей Кузьмич (слева) и Александр Филюта

Пятиэтажный Palazzo, возведение которого финансировал американский инвестор, открылся на улице Тимирязева осенью прошлого года. Общая площадь ТРЦ — 56 тысяч квадратных метров. Это сразу сделало его одним из крупнейших в столице.

На цокольном этаже разместился супермаркет BIGZZ с продуктами премиум-класса, на остальных — магазины популярных брендов, фудкорт и развлекательная зона. Ее главная фишка — 17-метровая аэродинамическая труба iFLY Minsk, одна из самых больших в мире. К ТРЦ примыкает шестиуровневый паркинг на 1100 машиномест.

За год комплекс с сотнями торговых точек, ни разу не сталкивался с перебоями в работе. В том числе благодаря качественному электроснабжению.





— Как только началась работа над проектом торгового центра, мы сразу начали изучать белорусский рынок на наличие оборудования для электрических устройств высоковольтного и среднего напряжения, — вспоминает Андрей Кузьмич. — В итоге пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом по соотношению цены и качества будет компания Schneider Electric . Так началось наше сотрудничество, которое длится не первый год. За время эксплуатации оборудование показало себя как очень надежное и безопасное.

Большинству белорусов французская компания Schneider Electric известна как производитель электроустановочных изделий: розеток, выключателей, светодиодных ламп, аудиодомофонов. Но, кроме бытовых устройств для частных клиентов, она уже давно поставляет электрооборудование для крупных промышленных, развлекательных и торговых объектов. К примеру, ее системы установлены на минском стадионе «Динамо» и «Борисов-Арене».





— В работе с Palazzo мы столкнулись с некоторыми сложными задачами, но в целом подобный объект не стал для нас чем-то новым, — говорит Александр Филюта. — Раньше уже сотрудничали с другими столичными торговыми центрами. Правда, в этом случае заказчик выбрал интересные продукты, которые позволяют работать на объекте практически без персонала. Забегая вперед, скажу, что далеко не каждый собственник мыслит так прогрессивно и обеспечивает функции отдаленного мониторинга и управления таким крупным объектом.

Как рассказывает Андрей Кузьмич, в строительство Palazzo инвестировали более 100 миллионов долларов, а затраты на электрооборудование — без учета стоимости светильников и ламп — составили порядка трех миллионов. Таблички с логотипом Schneider Electric в Palazzo присутствуют практически на всех специализированных объектах. К примеру, в распределительном пункте с напряжением 10 киловольт, куда мы и направляемся в первую очередь.





Неприметное прямоугольное здание со знакомым всем предупреждением «Не входить! Опасно для жизни!», расположенное между паркингом и торгово-развлекательным центром, имеет для Palazzo стратегическое значение. Как объясняет инженер, сюда по четырем кабелям на распредустройство поступает электричество из более крупных городских подстанций, и именно отсюда начинается электроснабжение торгового комплекса. С помощью большого ключа он открывает массивную дверь, и мы попадаем в светлое помещение, компактно заставленное шкафами.

— Это наши ячейки серии SM6 в металлическом корпусе, в которые поступает электроэнергия, — объясняет Филюта. — За «спиной» ячеек находится сборная система шин, и уже от них через каждую ячейку запитываются отдельные потребители. Сначала трансформаторы, а уже потом — магазины и рестораны. Такие ячейки проходят все тесты на безопасность, а их расчетный срок службы — не менее 30 лет.









Подобное оборудование в подстанции не требует постоянного присутствия специалиста. Благодаря автоматике за работой распределительного центра можно следить с компьютера в рабочем кабинете.

— Хоть наша подстанция и находится в частном владении, операционный контроль за происходящим здесь ведут Минские кабельные сети, — рассказывает Андрей Кузьмич. — Их диспетчер на рабочем компьютере видит, что происходит у нас в распредцентре, и контролирует все процессы. Более того, он может дистанционно проводить переключения, предварительно уведомив нас. К слову, прямо сейчас диспетчер уже знает, что мы с вами находимся в помещении подстанции. Если у него возникнут какие-то вопросы или подозрения — может набрать энергетику и спросить, что здесь происходит. Дистанционное управление стало еще более актуальным во время пандемии, благо решения Schneider Electric позволяют обеспечивать непрерывную работу даже при отсутствии людей на объекте.





На трансформаторных подстанциях Palazzo везде можно увидеть таблички «Не влезай! Опасно!», но, как уверяют собеседники, риски получить производственную травму или вывести оборудование из строя, практически равны нулю.

— Любые ошибочные действия персонала фактически исключены, — объясняет Андрей Кузьмич. — Здесь даже целенаправленно очень сложно что-то «запороть». По части безопасности все очень хорошо продумано — есть целый комплекс блокировок от неправильных действий персонала. Например, существует процедура проверки силы затяжки болтов в месте контакта наконечника кабеля с шиной. Так вот, чтобы ее провести, нужно для начала снять с ячейки напряжение и заземлить ее. Без выполнения этих шагов крышку ячейки не получится открыть или даже вырвать силой — она держится на мощных механических ригелях. В этом и заключается безопасность обслуживания.

— А есть ли вероятность, что в разгар рабочего дня во всем торговом центре погаснет свет? На этот случай у вас есть запасные генераторы или источники резервного питания? — спрашиваем у инженера.

— 95 процентов аварий, связанных с потерей света, — это повреждения кабельных линий или оборудования на конкретных участках сети. К нам проложены сразу четыре кабельные линии, и вероятность того, что одновременно возникнут неполадки на всех, практически исключена. Приведу пример. Недавно произошла авария на подстанции возле завода «Атлант» рядом с нами, но благодаря тому, что мы связаны с еще одной подстанцией в Веснянке, эту проблему на себе никак не ощутили. Схема спроектирована таким образом, что мы имеем стопроцентный резерв. Дополнительные автономные источники электроэнергии в ТРЦ не нужны. Мы и без генераторов обходимся.

Что касается пожарной безопасности, то, по словам собеседника, в Palazzo задействованы все системы, которые должны быть внедрены в работу подобных объектов: сигнализация, водяное пожаротушение, дымоудаление, подпор воздуха (специальная система, создающая барьер на пути дыма и отравляющих веществ, возникающих во время пожара).

— Все работает на автоматике, — объясняет собеседник. — С пожарной сигнализацией связаны все инженерные системы: вентиляция, освещение, электроснабжение, лифты и эсколаторы. И если что-то происходит, то по определенному сигналу они деактивируются — включается аварийное освещение, останавливаются эскалаторы и так далее.

Из распределительного пункта электричество поступает на четыре подстанции. В них трансформаторы преобразовывают напряжение из 10 киловольт до привычных для работы в торговых центрах 0,4. После этого энергия распределяется по 15 электрощитовым, откуда уже в нужном объеме попадает в магазины, кофейни и рестораны.





Любопытно, что одна подстанция работает исключительно на аэротрубу iFLY Minsk, общая мощность которой составляет 1,2 мегаватта (для сравнения: один реактор Белорусской АЭС по проекту может выдавать мощность не более 1200 МВт — Прим. TUT.BY). Из-за этого аттракцион, который обошелся владельцам ТРЦ в 13 миллионов долларов, является самым энергоемким объектом Palazzo. Но, как считает Андрей Кузьмич, аэротруба стала центром притяжения для посетителей торгового центра и постепенно приносит прибыль.





— Интересно, а какие у вас «чеки за коммуналку»?

— В денежном выражении не скажу, но в объеме выходит около 450 тысяч киловатт-часов в месяц. Кроме того, порядка 40 тысяч кубометров газа дополнительно уходят на отопительный сезон. Расход воды на этом фоне небольшой, примерно 1500 кубометров в месяц, — говорит инженер.

Прямо в здании торгового центра находится диспетчерская — местный «центр управления полетами». Здесь мониторят работу всех систем ТРЦ — от движения эскалаторов и климат-контроля до просмотра камер видеонаблюдения. В штате Palazzo всего лишь четыре сотрудника, которые работают непосредственно с инфраструктурой электроснабжения: три электрика и инженер. Как объясняют собеседники, автоматическое оборудование позволяет специалисту не находиться рядом с ним постоянно и тем самым не раздувать штат.





Еще одна гордость Palazzo — энергоцентр, расположенный рядом со зданием. Если распределительный пункт снабжает торговый центр электричеством, то энергоцентр его греет. По сути, это привычная котельная, вот только кочегаров здесь вы точно не увидите.

— Наша котельная полностью автоматизирована — обходимся без постоянного присутствия оператора, — говорит Андрей Кузьмич. — Раз в месяц сюда приезжают сервисмены в красивых костюмчиках, проводят необходимые операции и уезжают.





В энергоцентре установлены три немецких водогрейных котла. Мощность каждого — 3 мегаватта. Работают они на природном газе.

— Мы не зависим от городских тепловых сетей и самостоятельно решаем, какую температуру поддерживать, когда включить отопление, а когда его выключить, — объясняет собеседник. — Сейчас наши котлы загружены процентов на двадцать. Если же их раскочегарить максимально, то чисто теоретически можем обеспечить теплом весь микрорайон Веснянка. Так что потенциал у них огромный.





Андрей Кузьмич отмечает, что торговый центр сейчас работает не на полную мощность. Постепенно открываются новые магазины, и их появление не становится для электроснабжения ТРЦ проблемой — резерв очень большой.

— Мы постоянно модернизируемся. С самого начала не думали, что у нас будут очень крупные потребители электроэнергии, но со временем они появились. Мы приняли их требования и начали модернизироваться, что очень легко сделать благодаря специальным модульным ячейкам Prisma от Schneider Electric . Нужно просто докупить необходимое оборудование, подключить кабель — и все работает. Если, скажем, на место магазина с одним кассовым аппаратом, который потребляет относительно немного электроэнергии, захочет прийти кофейня с собственной выпечкой и кофемашинами, это не станет для нас проблемой. Конструкция ячеек позволит все быстро разобрать, собрать по-новому и перераспределить электроэнергию в нужном секторе, — объясняет Андрей Кузьмич.

Разница в энергопотреблении между арендаторами действительно бывает очень заметной. Если небольшое кафе на фудкорте обычно требует мощность в 35-45 кВт, то рестораны сетевых брендов — уже 80-90 кВт. А для работы условного кинотеатра нужно целых 350-400 кВт.





Кстати, о энергозатратных, но интересных планах. Как рассказали в Palazzo, уже скоро на третьем этаже рядом с фуд-кортом откроется очередная развлекательная площадка — многозальный кинотеатр Silver Screen на шесть тысяч квадратных метров. Сейчас там идет ремонт, но уже в середине 2021-го здесь планируют показывать кино.

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