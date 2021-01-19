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Беларусь в сильные морозы помогла Украине электричеством

19.01.2021 09:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Беларусь на фоне сильных морозов поставила Украине осуществила поставку электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго республики.

"18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн. кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении профильного ведомства.

В Минэнерго добавили, что поставки электричества осуществлялись с 11 утра до 21:00, пиковая мощность составляла 500 МВт.

Поставки были выполнены с целью обеспечить устойчивую работу украинской энергосистемы во время неприятных погодных условий, рассказали в ведомстве.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это стало возможным благодаря отмене нормы об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Поставка была сделана накануне по запросу украинской стороны, электроэнергия поступала в энергосеть с 11 утра до девяти вечера.
 
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